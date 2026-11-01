Volvieron a incendiar el taller del hombre denunciado por acoso a una adolescente en Mar del Plata

Un nuevo incendio afectó el taller mecánico ubicado en Martínez de Hoz al 600, en el barrio San Antonio, donde días atrás se había registrado un siniestro que provocó importantes daños en la propiedad. El lugar pertenece a un hombre de aproximadamente 45 años, denunciado por presuntos hechos de acoso y abuso hacia una adolescente de 15 años.

El episodio se produjo alrededor de las 3 de la madrugada de este domingo. Según relató la madre de la joven en diálogo con 0223, el fuego volvió a afectar elementos y vehículos que permanecían en el predio.

La mujer aseguró que desconoce quién estuvo detrás del nuevo ataque, aunque manifestó su preocupación porque algunos de los autos incendiados estaban junto a la pared de su vivienda.

El caso se desarrolla en medio de un conflicto que comenzó tras la primera denuncia contra el hombre. De acuerdo con el testimonio de la madre, el padre de la adolescente reaccionó de manera violenta cuando tomó conocimiento de la situación y golpeó al denunciado. Sin embargo, aclaró que posteriormente "fueron vecinos quienes habrían provocado el incendio inicial y sustraído distintos elementos del taller".

En ese sentido, la mujer contó que el propietario del inmueble realizó una denuncia contra integrantes de la familia de la adolescente, a quienes responsabilizó por los daños y el robo de pertenencias. Como consecuencia de esa presentación, el padre y dos tíos de la joven permanecen detenidos desde hace casi una semana.

La madre también explicó que, desde entonces, el hombre denunciado no volvió a presentarse en el barrio y que varios vehículos quedaron abandonados en el terreno. "ayer vinieron dos patrulleros, una grúa y la mujer de este hombre para llevarse un auto. A la noche, cerca de las 3 de la mañana, alguien volvió a prender fuego las cosas”, relató.

Por último, la mujer señaló que "el paredón de mi casa da al patio del taller. Prendieron fuego autos que estaban pegados a mi pared”.

El nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre el conflicto que atraviesa el barrio San Antonio, donde la denuncia por presuntos hechos de acoso, las detenciones de familiares de la adolescente y los incendios registrados en el taller mantienen en alerta a los vecinos.