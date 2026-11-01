Video: así fue el increíble rescate de tres canadienses y un perro cuando se incendiaba su velero

Se conocieron las imágenes del amplio operativo que desplegó la Prefectura Naval Argentina (PNA) para rescatar a tres canadienses y a su perro, luego de que el velero en el que viajaban comenzara a incendiarse mientras estaba amarrado en el puerto de Mar del Plata.

En el video al que accedió 0223, se observa el despliegue del personal de seguridad ante la emergencia y los momentos en que los efectivos trabajan para combatir las llamas con mangueras y extintores, mientras se desarrollaban las tareas para poner a salvo a los tripulantes.

El procedimiento contó con la intervención del guardacostas GC-72 “Buenos Aires” y un semirrígido de Prefectura, además de una autobomba con personal de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (Esmp). También participaron efectivos de la sección Guardia y Patrullaje, que se encargaron de asegurar el perímetro.

De esa manera, las autoridades lograron rescatar a los tres ocupantes del velero, que se encontraba en la sección octava del espigón Nº 2: dos hombres de 76 y 72 años y una mujer de 84, todos de nacionalidad canadiense. Además, pusieron a salvo a la mascota que viajaba con ellos.

Sus ocupantes fueron puestos a salvo por personal de PNA.

Los rescatados fueron desembarcados en las terminales 2 y 3 del puerto, donde una ambulancia con personal sanitario aguardaba de manera preventiva. Tras ser evaluados, los profesionales constataron que se encontraban en buen estado de salud.

En paralelo, los integrantes de la Esmp trabajaron casi hasta la medianoche en la embarcación, de casi 15 metros de eslora, hasta lograr sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran. El fuego afectó principalmente la zona habitacional del velero.

Las llamas se originaron en el sector habitacional y los efectivos consiguieron evitar su propagación.

Finalmente, personal de Prefectura acompañó a los tripulantes durante la realización de los trámites migratorios correspondientes y una vez concluidos, se retiraron del lugar por sus propios medios.