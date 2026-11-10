Apedrearon a otro micro que había salido de Mar del Plata en dirección a Buenos Aires
Ocurrió en un tramo de la Autopista Buenos Aires–La Plata. El hecho fue denunciado a la policía, que revisó la zona pero sin hallar a los culpables.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Nuevamente un micro que se trasladaba por la ruta 2 desde Mar del Plata con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) fue atacado a piedras. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.
El hecho ocurrió ayer lunes a la tarde cuando un micro de la empresa Plusmar que cubría el trayecto Mar del Plata–Caba recibió el impacto de una piedra, mientras circulaba por la Autopista Buenos Aires–La Plata, a escasos kilómetros del peaje de Quilmes.
El incidente sucedió cerca de las 17 en el kilómetro 20 de la Autopista Buenos Aires–La Plata. Ante la denuncia, un móvil policial acudió al lugar y tras una recorrida en la zona, no halló a los responsables, según consigna el medio La Buena Info.
Se iniciaron actuaciones de oficio por averiguación de ilícito, con intervención de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Quilmes.
El segundo hecho en menos de un mes
La agresión al micro es el segundo en menos de 4 semanas: en esa oportunidad una unidad de la empresa Tony Tour fue apedreado el pasado 16 de octubre alrededor de las 22, cuando el colectivo ingresaba por el acceso a la terminal, antes de pasar por la Villa 31.
Para sorpresa de los pasajeros, varias piedras comenzaron a impactar contra la unidad y provocaron la rotura de tres ventanillas.A pesar de la agresión, ninguno de los pasajeros sufrió lesiones.
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