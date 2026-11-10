Apedrearon a otro micro que había salido de Mar del Plata en dirección a Buenos Aires

Apedrearon a otro micro que había salido de Mar del Plata. Foto gentileza: La buena info.

Nuevamente un micro que se trasladaba por la ruta 2 desde Mar del Plata con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) fue atacado a piedras. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

El hecho ocurrió ayer lunes a la tarde cuando un micro de la empresa Plusmar que cubría el trayecto Mar del Plata–Caba recibió el impacto de una piedra, mientras circulaba por la Autopista Buenos Aires–La Plata, a escasos kilómetros del peaje de Quilmes.

El micro agredido cerca del peaje de Quilmes había salido de la Ferroautomotora de Mar del Plata. Imagen archivo: 0223.

El incidente sucedió cerca de las 17 en el kilómetro 20 de la Autopista Buenos Aires–La Plata. Ante la denuncia, un móvil policial acudió al lugar y tras una recorrida en la zona, no halló a los responsables, según consigna el medio La Buena Info.

Se iniciaron actuaciones de oficio por averiguación de ilícito, con intervención de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Quilmes.

El segundo hecho en menos de un mes

La agresión al micro es el segundo en menos de 4 semanas: en esa oportunidad una unidad de la empresa Tony Tour fue apedreado el pasado 16 de octubre alrededor de las 22, cuando el colectivo ingresaba por el acceso a la terminal, antes de pasar por la Villa 31.

La agresión al micro de Tony Tour había ocurrido en la noche del viernes 16 de octubre. Foto archivo.

Para sorpresa de los pasajeros, varias piedras comenzaron a impactar contra la unidad y provocaron la rotura de tres ventanillas.A pesar de la agresión, ninguno de los pasajeros sufrió lesiones.