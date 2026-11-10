Macabro hallazgo: encontraron el cuerpo mutilado de un joven en un canal y hay conmoción

Un joven de 27 años fue encontrado muerto en un canal de la zona rural de Mechita, en un caso que conmocionó a las localidades de Bragado y Alberti. El cuerpo presentaba mutilaciones en ambas manos y en las piernas, además de heridas cortantes en el abdomen y la cabeza. Por el crimen hay dos personas aprehendidas y la Justicia investiga las circunstancias del homicidio.

Cómo fue el macabro hallazgo de un hombre en un canal

La víctima fue identificada como Ezequiel Carballo, quien era buscado desde el sábado, cuando su hermano Nicolás denunció que se había retirado de su domicilio y no había regresado. A partir de esa presentación se inició una averiguación de paradero y se desplegaron tareas para reconstruir sus últimos movimientos. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de Mercedes.

El canal está situado entre dos localidades.

De acuerdo con las primeras hipótesis, Carballo habría llegado a una vivienda de Mechita, donde se encontró con dos personas de su entorno. Los investigadores sospechan que fue agredido dentro de esa propiedad y que luego trasladaron su cuerpo hasta el canal Cafiero. Esa línea de investigación derivó en un allanamiento, durante el cual se secuestraron prendas de vestir, un cuchillo y otros elementos con presuntos rastros de sangre.

El hallazgo se produjo el lunes 9 de noviembre, durante un rastrillaje en un tramo del canal República de Italia, conocido en la zona como canal Cafiero, cerca de Larrea, en el partido de Alberti. Del operativo participaron bomberos voluntarios de Mechita, Bragado y Alberti. El cadáver presentaba amputaciones en las dos manos y en las piernas, por debajo de las rodillas, además de lesiones cortantes en el abdomen y la cabeza.

Se aguarda el resultado de la autopsia y secuestraron objetos clave.

Los restos fueron trasladados a la morgue judicial de Chivilcoy, donde se realizará la autopsia para determinar la causa de muerte y establecer si las mutilaciones ocurrieron antes o después del fallecimiento. También serán analizados los elementos secuestrados durante el procedimiento. Mientras tanto, los dos sospechosos permanecen a disposición de la fiscalía, que deberá definir su situación procesal y avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.