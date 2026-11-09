Nueve de los diez sectores costeros relevados en Mar del Plata presentan indicadores críticos de erosión

El estado de la costa de General Pueyrredon muestra señales de deterioro en prácticamente todos los sectores relevados en el informe del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires que advirtió serios problemas de erosión en la costa bonaerense, y en donde analizó diez puntos del distrito y encontró que nueve presentan indicadores geomorfológicos en rojo, la categoría más desfavorable de la evaluación. En paralelo, siete de esos lugares también quedaron en rojo por la incidencia de las actividades humanas.

El relevamiento contempló dos dimensiones: por un lado, las condiciones geomorfológicas y la dinámica costera; por otro, el impacto de las presiones antrópicas, es decir, por la acción del ser humano. Para ordenar los resultados, el estudio utilizó un sistema de semáforo con tres niveles. El verde representa las mejores condiciones de conservación y una baja incidencia humana; el amarillo señala un deterioro moderado o una presencia de actividades de intensidad baja o media; y el rojo identifica los escenarios más comprometidos.

En el primer criterio, que mide el estado físico de la costa y su dinámica, nueve de los diez puntos quedaron en rojo. La única excepción fue el sector del Puerto, que obtuvo amarillo. Según la metodología del informe, la categoría roja corresponde a lugares donde los indicadores muestran procesos erosivos de alto impacto y efectos que pueden poner en riesgo las infraestructuras cercanas al frente costero.

Los puntos evaluados fueron Playa Emisario Submarino (Las Delicias), Parque Camet, avenida Constitución, La Perla, Puerto, barrio Los Acantilados, Santa Isabel —a la altura de la calle Las Acacias—, Chapadmalal, playa La Escondida y San Eduardo, sobre la calle 51.

En Playa Emisario Submarino (Las Delicias), Parque Camet, avenida Constitución y La Perla, los dos indicadores quedaron en rojo: tanto las condiciones geomorfológicas como la presión antrópica. La misma combinación se registró en barrio Los Acantilados, Chapadmalal y playa La Escondida. De esta manera, siete de los diez puntos reúnen los resultados más desfavorables en ambas dimensiones.

El Puerto presentó una situación diferente: fue el único sector con amarillo en el indicador geomorfológico y obtuvo verde en presión antrópica. En Santa Isabel, en tanto, el estado físico de la costa quedó en rojo, mientras que la incidencia de las actividades humanas fue calificada con amarillo. San Eduardo también registró rojo en el aspecto geomorfológico, pero verde en presión antrópica.

Este último indicador permite observar cuánto inciden las actividades humanas sobre cada ambiente costero. La categoría roja identifica sectores donde predominan el turismo masivo, la infraestructura y el tránsito vehicular; el amarillo corresponde a una presencia humana de intensidad baja o media, con servicios e instalaciones limitados; y el verde, a lugares con escasa intervención.

Los resultados muestran así que el deterioro de la costa no responde a una única variable. En el diagnóstico general para General Pueyrredon, el Ministerio señala la combinación de la dinámica natural del litoral con intervenciones como las defensas costeras, los balnearios, la urbanización y el uso turístico intensivo.