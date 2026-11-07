El secreto a 20 minutos de Mar del Plata: el pueblo rural para tomar el té y probar dulces caseros

A unos 20 minutos del centro de Mar del Plata, El Coyunco conserva un paisaje rural que invita a hacer una pausa y disfrutar de los sabores caseros. En el pueblo, sobre la ruta 226 y en el acceso a Sierra de los Padres, funciona La Seño Dulces y Mermeladas, un emprendimiento familiar donde se pueden conocer los métodos de elaboración, degustar productos artesanales y tomar el té en un entorno rodeado de árboles.

Cómo es y qué hay en El Coyunco

Detrás del establecimiento hay una historia que se remonta varias décadas. Uno de los primeros impulsores de ese terreno fue Severino Pose, un inmigrante español que llegó a Mar del Plata en 1925. En 1948 comenzó a construir una casa de campo sobre dos lotes que había adquirido en la zona y plantó allí una gran variedad de árboles frutales. Después de retirarse de su actividad laboral, en 1950, dedicó los siguientes 37 años al trabajo en esas tierras y al desarrollo de la comunidad. Falleció en 1989, a los 87 años.

Las casas están rodeadas de verde.

Ese predio conserva hoy parte de su identidad original y tiene una continuidad productiva a través de La Seño. El emprendimiento fue fundado en 1991 por sus actuales propietarios y se especializa en la elaboración artesanal de mermeladas de frutilla, frambuesa, mora, arándanos, ciruela, higo y naranja, entre otros sabores. También prepara almíbares, licores y conservas, con recetas y técnicas tradicionales.

La visita permite conocer el taller de elaboración, recorrer un espacio de artesanías y observar una exposición de objetos antiguos y curiosidades rurales. El establecimiento ocupa aproximadamente dos hectáreas, con una arboleda que mantiene el carácter de la antigua casa de campo. Además, la familia recibe visitantes para degustar sus productos y compartir una merienda en un ambiente alejado del movimiento urbano.

Una de las especialidades de La Seño son las mermeladas.

La Seño está ubicada sobre la ruta 226, a la altura del kilómetro 17. Para llegar hay que tomar un camino de tierra que conduce hasta el predio. La información publicada por el emprendimiento indica atención los sábados y domingos de 14 a 19, aunque se recomienda consultar antes de viajar para confirmar horarios, visitas y degustaciones. Así, a pocos kilómetros de Mar del Plata, El Coyunco ofrece una alternativa para descubrir un rincón rural y probar sabores elaborados en la zona.