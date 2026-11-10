Apareció muerto un productor rural y sospechan que lo mató un carnero
En un primer momento se creyó que el hombre había sido agredido por un toro. Fue identificado como Carlos Narciso Castiñeira y tenía 81 años.
Por Redacción 0223
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Un productor rural de 81 años identificado como Carlos Narciso Castiñeira fue hallado sin vida en un establecimiento de Coronel Dorrego, en la provincia de Buenos Aires.
El hallazgo tuvo lugar en un campo a la altura del kilómetro 621 de la Ruta Nacional 3. Según La Brújula 24, la víctima fue encontrada junto a su camioneta después de que su familia perdiera contacto con él desde el anterior domingo.
La primera hipótesis que manejaron las autoridades tenía que ver con un posible crimen, por el tipo de heridas que presentaba el hombre. Sin embargo, poco después comenzaron a sospechar que había sido atacado por un animal.
Inicialmente creían que la embestida había sido protagonizada por un toro, pero ahora las autoridades involucradas en el caso estiman que la víctima fue atacada por un carnero.
El animal en cuestión se mostró agresivo cuando las personas se acercaron a él y estaba junto al cuerpo cuando arribaron los familiares y la Policía. Se trata de un macho adulto de la oveja, de pelaje blanco y negro.
Según trascendió, este ejemplar puede desarrollar conductas agresivas, especialmente durante su época reproductiva. La autopsia al cuerpo de Castiñeira determinó que falleció como consecuencia de un hemoneumotórax.
Estas lesiones resultan compatibles con el ataque de un animal. La causa continúa bajo la intervención de la Ayudantía Fiscal de Coronel Dorrego y mantiene la carátula de averiguación de causales de muerte. Por el momento, la hipótesis más fuerte es que se trató de un accidente.
"Carlitos" Castiñeira era un reconocido vecino de Coronel Dorrego, que se destacaba como productor rural y orfebre. Había sido integrante de la Asociación Española y colaborador de distintas instituciones locales. Su muerte generó una profunda conmoción en la comunidad.
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