Mar del Plata se prepara para una nueva edición del rally de autos clásicos

La edición coincidirá con el 45° aniversario del Club de Automóviles Antiguos de Mar del Plata.

Del viernes 13 al domingo 15 de noviembre se realizará en Mar del Plata el 44° Rally de Automóviles Antiguos y Clásicos, una propuesta que reunirá a más de 140 participantes a bordo de 70 vehículos provenientes de distintas localidades de la región, otros puntos del país y el extranjero.

La edición de este año tendrá un condimento especial, ya que coincidirá con el 45° aniversario del Club de Automóviles Antiguos de Mar del Plata, la institución organizadora del evento y referente de la actividad en la ciudad.

A lo largo de tres jornadas, las tripulaciones recorrerán distintos paisajes de Mar del Plata y de la región, en una iniciativa que vincula la pasión por los vehículos históricos con el turismo, la cultura y el encuentro.

El club se ha caracterizado desde sus comienzos por impulsar propuestas innovadoras dentro del automovilismo histórico. Entre sus antecedentes se destacan la primera trepada al Cerro Independencia de Tandil, la regularidad nocturna, las largadas desde dos cabeceras distintas al estilo del Rally de Montecarlo y las pruebas de regularidad controlada en el circuito de Playa Grande.

También organizó el primer Rally Nacional FACAH en 1983 y su séptima edición en 1999. En 2003, junto con la Fundación del Museo Juan Manuel Fangio, llevó adelante la primera edición del Gran Premio Mar y Sierras Histórico, que tuvo como escenarios el circuito del Torreón del Monje y el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce.

Tres días de recorridos y actividades

El viernes 13 de noviembre, de 17 a 19, comenzarán las actividades con la recepción y la acreditación de las tripulaciones en Espacio Cabrales, en Güemes al 2557. Allí se entregarán los elementos identificatorios y el material correspondiente a la competencia, en una jornada que finalizará con un café de camaradería.

La actividad central empezará el sábado 14, a las 7.30, con el parque cerrado y un desayuno en el Museo del Surf, en la esquina de Roca y la costa. Una hora más tarde se pondrá en marcha la prueba de Velocidad Controlada, con un recorrido que incluirá Mar del Plata, Coronel Vidal, Balcarce, Batán y Chapadmalal.

Luego de una neutralización y entrega de planillas en el acceso a Olas Chapadmalal, la caravana continuará por la costa hasta esa localidad, donde los participantes compartirán un almuerzo en Casa Calamar, previsto para las 13.30.

El domingo 15 será el turno de la prueba de Habilidad Conductiva. Los participantes se reunirán a las 7.30 en la Rotonda de la Bandera, frente al Golf Club, y partirán a las 8 hacia Olas Chapadmalal, donde se realizará una gymkhana.

A las 12.30, los vehículos regresarán a Playa Grande para participar de una exposición estática, una oportunidad para que vecinos y turistas puedan acercarse a conocer de cerca los automóviles históricos.

El cierre será a las 13.30, con un almuerzo y la entrega de premios en el Hotel Costa Galana. Finalmente, a las 16 concluirá oficialmente la 44ª edición del Rally.