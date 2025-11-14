Mar del Plata recibe una nueva edición del rally de autos antiguos

La ciudad será sede este sábado y domingo de la 43° edición del Rally de Autos Clásicos, organizado por el Club de Automóviles Antiguos Mar del Plata. Del evento participarán vehículos fabricados entre 1919 y 1989.

Las actividades comenzarán el sábado a las 8 en las inmediaciones del Museo Juan Carlos Castagnino, ubicado en avenida Colón 1189, donde se realizarán las acreditaciones.

A partir de las 9 está prevista la largada de la prueba de velocidad controlada, y desde las 13 los marplatenses podrán disfrutar del desfile de tripulaciones, que partirá desde el Aeropuerto Astor Piazzolla y llegará hasta el Faro. Por la tarde se desarrollará el tradicional Concurso de Elegancia.

El domingo, el cronograma continuará en la zona de la Base Naval Mar del Plata, donde desde las 9 se llevarán adelante las pruebas de habilidad conductiva (Gymkhana).

A las 13 se abrirá la exposición estática de los vehículos en el Museo Castagnino, y la jornada finalizará con un almuerzo y la entrega de premios.