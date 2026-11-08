Tres perros luchan por vivir y necesitan ayuda de toda la comunidad: organizan un bingo solidario para afrontar los gastos veterinarios

A veces, detrás de cada animal rescatado hay una historia de abandono, dolor y una lucha incansable por seguir viviendo. Y detrás de cada rescate también hay personas que hacen todo lo posible para darles una segunda oportunidad, aun cuando los gastos parecen imposibles de afrontar.

Esta vez, la urgencia tiene nombre y cuatro patas. Tres perros rescatados necesitan ayuda económica para continuar con sus tratamientos y recibir la atención que sus delicados estados de salud requieren.

Entre los casos más urgentes se encuentra un perro que fue atropellado sobre la Ruta 11, un galgo que sufrió un brutal ataque por parte de un grupo de perros y otro animal recientemente rescatado que se encuentra en estado gravísimo y al borde de la muerte.

Los pedidos de ayuda llegan diariamente y son muchos los animales que necesitan asistencia.

Detrás de estos rescates está el enorme esfuerzo de María Laura Golmar, quien viene afrontando prácticamente sola los gastos que demanda la atención de los animales. Las deudas acumuladas en veterinarias, guarderías y pet shops se han vuelto difíciles de sostener.

Desde el entorno proteccionista advierten que la situación es cada vez más compleja. Los pedidos de ayuda llegan diariamente y son muchos los animales que necesitan asistencia. Sin el acompañamiento de la comunidad, resulta imposible continuar respondiendo a tantas urgencias.

Una tarde de bingo para cambiar historias

Frente a esta realidad, Patitas MDP organiza un bingo solidario con una invitación muy especial: compartir una tarde entre amigos, disfrutar de la música, participar por premios sorpresa y colaborar con quienes no tienen voz para pedir ayuda.

La convocatoria es para este domingo 8 de noviembre, a las 16, en Sarmiento 2670. La propuesta promete cartones, premios, música, risas y muchas ganas de ayudar. La consigna es sencilla: sumarse, colaborar y demostrar que cuando una comunidad se une puede hacer una enorme diferencia.

La jornada contará con cartones de bingo, premios sorpresa y música, en una propuesta que busca combinar entretenimiento y solidaridad.

El objetivo es recaudar más de un millón de pesos para afrontar las deudas acumuladas y garantizar la atención veterinaria y los cuidados que estos tres perros necesitan. Quienes no puedan acercarse al bingo, pero quieran colaborar con esta causa, pueden realizar su aporte al alias patitas.mdp que representa una ayuda enorme y una nueva esperanza para estos animales que hoy luchan por salir adelante.