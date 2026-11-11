Casi 19 autos por semana: Mar del Plata registró 746 robos y revelaron cuál es el modelo más afectado

Casi 19 autos por semana. Esa es la frecuencia con la que se denunciaron robos, hurtos o retenciones indebidas de vehículos en Mar del Plata entre enero y septiembre de 2026.

En total fueron 746 casos, una cifra que ubica a la ciudad primera entre las localidades bonaerenses con más denuncias y segunda a nivel nacional. Entre los datos que surgen del relevamiento hay uno que sobresale: el Volkswagen Gol es el modelo más robado, mientras que casi tres de cada cuatro vehículos sustraídos tienen más de diez años de antigüedad.

Los números forman parte de un informe elaborado por PatenteDigital, a partir del procesamiento de los datos abiertos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor. El trabajo permite dimensionar el fenómeno en la ciudad e identificar cuáles son los vehículos más afectados, qué antigüedad tienen y cómo evolucionaron las denuncias durante los primeros nueve meses del año.

Mar del Plata concentró el 4,9% de las 15.140 denuncias registradas en toda la provincia de Buenos Aires

De acuerdo con el relevamiento, Mar del Plata concentró el 4,9% de las 15.140 denuncias registradas en toda la provincia de Buenos Aires y el 3,2% de las 23.425 contabilizadas en el país con localidad informada. En el ámbito bonaerense, quedó primera entre las 110 localidades que tuvieron al menos 30 denuncias durante el período analizado.

El Volkswagen Gol, al frente del ranking

A la hora de identificar cuáles son los vehículos más robados, hay un modelo que sobresale sobre el resto: el Volkswagen Gol, que acumuló 61 denuncias en los primeros nueve meses del año.

Detrás aparecen el Peugeot 207, con 27 casos; el Peugeot 208, con 25; el Volkswagen Suran, con 24; y la Toyota Hilux y el Chevrolet Corsa Classic, ambos con 22 denuncias.

En total, el informe contabilizó robos correspondientes a 150 modelos diferentes en Mar del Plata, una variedad que muestra que el fenómeno alcanza a vehículos de distintos segmentos.

La ciudad quedó primera entre las localidades bonaerenses con más casos y segunda a nivel nacional.

Cuando se cruza el modelo con el año de fabricación, el Volkswagen Gol 2012 aparece como la combinación más repetida, con siete denuncias. La presencia de modelos populares y de varios años de antigüedad entre los primeros puestos también pone el foco sobre vehículos de amplia circulación y con demanda sostenida de repuestos.

Los autos más robados superan los diez años

Otro de los datos destacados del relevamiento es la antigüedad de los vehículos sustraídos. Sobre un total de 745 autos con año de fabricación informado, 549 corresponden a modelos 2015 o anteriores. Es decir, el 74% del total.

En cambio, apenas 83 vehículos, equivalentes al 11%, fueron fabricados en 2021 o después. Los años de fabricación que concentran más denuncias son 2013, 2011 y 2012.

El Volkswagen Gol 2012 aparece como la combinación más repetida.

El dato permite identificar una tendencia clara: los vehículos con mayor antigüedad representan la porción más importante de los robos denunciados en la ciudad.

Por otra parte, las camionetas, pick-ups y SUV sumaron 138 denuncias, lo que representa aproximadamente el 18% del total registrado.

Junio fue el mes con más denuncias

El comportamiento de los casos también mostró diferencias a lo largo del año. Junio fue el mes con mayor cantidad de denuncias, con 100 registros, mientras que febrero presentó el número más bajo, con 59.

Al comparar los períodos trimestrales, el informe detectó una leve disminución: durante el primer trimestre se contabilizaron 238 denuncias, frente a las 227 del tercero. La caída fue del 4,6%.

Además, el relevamiento muestra que la mayoría de los autos sustraídos tiene más de diez años de antigüedad.

Aunque la diferencia marca una reducción en la cantidad de registros, los números siguen reflejando un volumen considerable de robos y hurtos de vehículos en Mar del Plata.

Pocos recuperos frente a la cantidad de robos

Uno de los aspectos más llamativos del informe aparece al observar la cantidad de vehículos recuperados.

Entre enero y septiembre se comunicaron apenas 15 recuperos de autos pertenecientes a titulares particulares de Mar del Plata, frente a 735 denuncias correspondientes a vehículos de particulares.

La aclaración metodológica es importante: no necesariamente se trata de los mismos automóviles, ya que un vehículo recuperado durante 2026 pudo haber sido robado en un período anterior.

Sin embargo, la diferencia entre ambos registros evidencia una marcada distancia entre la cantidad de vehículos denunciados como robados y los recuperos informados durante esos nueve meses.