Recuperan una camioneta robada y detuvieron a un hombre con antecedentes

Un joven de 24 años fue aprehendido en el marco de un procedimiento donde recuperaron un automóvil Volkswagen Suran sustraído el pasado 5 de noviembre en la zona de Playa Grande y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre de 35 años que dejó estacionado su automóvil en inmediaciones de las calles Guardavidas Guillermo Volpe y Quintana. Al momento de hacerlo, había ocultado la llave de ignición en la tapa del tanque de combustible.

Tiene 24 años.

Dos días después, la víctima recibió un mensaje a través de Instagram de una persona desconocida que le informó que el rodado se encontraría en inmediaciones de las calles 429 y 18 de Febrero. Ante esta información, la titular de la comisaría novena y el jefe de la comisaría tercera se dirigieron al sector y, tras recorrer la zona, observaron un Volkswagen Suran rojo que ingresaba al patio de una vivienda.

Al advertir la presencia policial, el conductor activó la alarma del vehículo e intentó refugiarse en el interior de una casilla ubicada en el predio, pero los efectivos ingresaron mediante un procedimiento de allanamiento de urgencia y lograron aprehenderlo: en el lugar secuestraron una llave de ignición original del automóvil y un iPhone.

Fue trasladado a la comisaría novena.

Además, constataron que el rodado tenía colocada una chapa patente correspondiente a otro vehículo, mientras que los cristales y las autopartes conservaban la identificación original, sobre la cual pesaba un pedido de secuestro activo desde el 5 de noviembre.

El imputado, que registra varios antecedentes penales, fue imputado del delito de encubrimiento y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.