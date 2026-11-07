Cayeron tres hombres tras intentar robar un auto a mano armada: uno disparó contra el parabrisas de la víctima

Tres hombres fueron aprehendidos luego de intentar robar un automóvil a mano armada en la zona de Canteras y Yemegueche. Durante el episodio, uno de los delincuentes efectuó un disparo que impactó contra el parabrisas del vehículo de la víctima, quien logró esquivar el asalto y dar aviso al 911.

El procedimiento comenzó a partir de la denuncia de un hombre de 35 años, quien relató que mientras circulaba a bordo de su Chevrolet Prisma fue interceptado por tres sujetos armados que intentaron sustraerle el rodado. Al advertir la maniobra, consiguió esquivarlos, aunque uno de los atacantes disparó contra el automóvil y el proyectil impactó en el parabrisas.

Los acusados fueron interceptados por efectivos del Comando de Patrullas Sur tras un llamado al 911.

Tras recibir el alerta, efectivos del Comando de Patrullas Sur se entrevistaron con la víctima y realizaron un rastrillaje por las inmediaciones, a partir de las características físicas y la vestimenta aportadas. A pocos metros del lugar lograron localizar a los tres sospechosos, quienes intentaron escapar, pero fueron rápidamente reducidos.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un arma de fabricación casera tipo tumbera, cargada con un cartucho calibre 12/70, otro cartucho calibre 16, una réplica de pistola calibre 5,5 con cargador desmontable vacío y dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Los sospechosos también estarían vinculados con otros tres robos

De acuerdo con la información oficial, la investigación permitió relacionar a los tres aprehendidos con otros hechos delictivos contra la propiedad ocurridos en las últimas semanas.

Durante el procedimiento secuestraron un arma de fabricación casera, una réplica de pistola y teléfonos celulares.

En ese sentido, se los vincula con un robo de motovehículo registrado el 5 de octubre, un robo automotor ocurrido el 6 de octubre y un asalto en una vivienda con moradores sucedido el 21 de octubre de 2026.

Además, los tres hombres cuentan con antecedentes por infracción a la Ley de Drogas, tentativa de robo, hurto de automotores, amenazas, daños, portación ilegal de armas de fuego y resistencia a la autoridad, entre otras actuaciones.

En la causa intervino la UFI N.º 6, a cargo de la fiscal Romana Díaz, que avaló el procedimiento y dispuso que los tres hombres permanezcan aprehendidos. Los sospechosos fueron imputados por el delito de tentativa de robo doblemente agravado por el empleo de arma de fuego apta para el disparo y por cometerse en poblado y en banda.

Asimismo, la fiscalía ordenó su traslado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde permanecerán alojados hasta su comparecencia ante la sede judicial para prestar declaración indagatoria, en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal.