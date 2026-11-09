Vecinos corrieron y atraparon a un hombre que abrió una camioneta para robar

Un hombre de 28 años que el lunes por la tarde abrió una camioneta en el centro y sustrajo algunas pertenencias fue aprehendido por personal policial luego de que lo redujeran el damnificado y algunos vecinos en el centro de la ciudad.

El hecho ocurrió minutos antes de las tres de la tarde cuando un hombre arribó a su lugar de trabajo a bordo de su camioneta y, tras descender del vehículo, lo dejó momentáneamente sin medidas de seguridad mientras dialogaba con un empleado. En esas circunstancias, advirtió que otro hombre, de 28 años, se encontraba en el interior del rodado sustrayendo distintas pertenencias.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría primera.

Al ser descubierto y recibir la voz de alto, el individuo emprendió la fuga a pie, descartándose de los elementos sustraídos durante el recorrido, pero empleados y vecinos lo interceptaron en calle Santa Fe entre Bolívar y Moreno.

“Como resultado del procedimiento se logró recuperar la totalidad de los efectos sustraídos, que fueron restituidos a la víctima”, informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo ordenó la formación de actuaciones por el delito de tentativa de hurto y el posterior traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.