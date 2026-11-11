Falta de cobertura, tratamientos demorados y problemas para darse de baja: cada vez más reclamos contra Sancor Salud

La situación de los afiliados a Sancor Salud continúa generando preocupación por la acumulación de reclamos vinculados con deficiencias en la atención sanitaria, incumplimientos en las prestaciones, dificultades para obtener autorizaciones y problemas administrativos.

Las quejas, que se multiplican a través de distintos canales de comunicación y organismos de defensa del consumidor, reflejan inconvenientes que afectan diferentes áreas del servicio y ponen en discusión el acceso efectivo a la cobertura médica contratada.

Entre los principales problemas señalados por los usuarios aparecen las negativas de cobertura, incluso para prácticas y tratamientos que consideran indispensables, las demoras en las respuestas de la empresa y la falta de soluciones ante situaciones que requieren atención inmediata.

Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto que estas dificultades tienen sobre pacientes que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad que a pesar de tener una cobertura del 100%, desde la compañía les informan que no hay reintegro si pagan los tratamientos antes de la autorización.

Un caso que deja en evidencia la situación es el de un paciente oncológico que denunció demoras en la autorización de estudios necesarios para comenzar su tratamiento. Según explicó, llevaba semanas intentando obtener la documentación correspondiente, pero los formularios eran confeccionados reiteradamente con errores, lo que impedía avanzar con el procedimiento médico.

"Te hacen cargar formularios y formularios, uno atrás del otro, y al final no te cubren los medicamentos", declaró un afiliado en diálogo con este medio.

Las dificultades también se extienden a los trámites administrativos. Algunos afiliados denuncian problemas para regularizar su situación y acceder a las prestaciones luego de registrar atrasos en los pagos. Incluso se conocieron casos de usuarios a quienes se les habría restringido la atención por adeudar una cuota, pese a haber cancelado posteriormente sus obligaciones.

En este escenario, otro de los focos de conflicto aparece cuando los afiliados deciden abandonar la empresa y contratar otra cobertura médica. Lejos de encontrar una solución rápida, algunos usuarios aseguran que el procedimiento de baja se transforma en un trámite prolongado, con dificultades para comunicarse con los canales de atención y obtener una confirmación formal.

De esta manera, los reclamos abarcan prácticamente todo el recorrido del afiliado: desde las dificultades para obtener turnos y autorizaciones hasta las negativas de cobertura, los gastos imprevistos, los problemas de facturación y los obstáculos para finalizar el vínculo contractual.

La acumulación de estas situaciones pone de manifiesto la preocupación de los beneficiarios por la continuidad y calidad de las prestaciones, especialmente cuando las demoras afectan estudios, tratamientos o procedimientos médicos que no admiten postergaciones.