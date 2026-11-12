Atropelló a una perra en Los Acantilados, escapó y dejó a una familia destrozada

Un episodio de maltrato animal generó indignación y profundo dolor entre los vecinos del barrio Los Acantilados. Una camioneta atropelló a una perra que se encontraba en la calle, su conductor no detuvo la marcha para asistirla y escapó del lugar.

El hecho ocurrió cerca de las 18.40. Según relató la familia, el conductor vio al animal, aceleró, le pasó por encima y continuó su camino sin detenerse. La perra quedó tendida a un costado de la calle, llorando y con graves heridas.

A través de un mensaje en redes sociales, sus dueños expresaron el "inmenso dolor y la gran bronca" que les provocó lo sucedido.

En una líneas cargadas de angustia, contaron que "era la mascota de cuatro niños que viven en un barrio lleno de amor y respeto por la naturaleza y los animales", contaron.

Al principio, la familia había informado que la perra permanecía internada en muy mal estado, con pronóstico reservado y una aparente lesión grave en la columna. Sin embargo, poco después confirmaron la noticia que nadie quería recibir: el animal murió como consecuencia de las heridas.

"No frenaron, ni se inmutaron, nada de nada", lamentaron sus dueños, que además hicieron un pedido desesperado para visibilizar lo ocurrido: "Por favor, ayúdenme porque dejaron llorando a toda una familia".

Qué dice la ley sobre el maltrato animal

En Argentina, la Ley 14.346 protege a los animales frente a los actos de maltrato y crueldad. Entre las conductas contempladas se encuentran lastimarlos intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios y matarlos por perversidad.

Estas acciones constituyen delitos y pueden recibir penas de prisión de 15 días a un año.

Quienes sean testigos de situaciones de maltrato o crueldad animal pueden realizar una denuncia penal. El trámite es gratuito y las autoridades están obligadas a recibirla.

La denuncia puede presentarse en:

La comisaría más cercana al lugar donde ocurrió el hecho.

La fiscalía o Unidad Funcional de Instrucción (UFI).

El juzgado de instrucción competente.

Mientras la familia atraviesa el dolor por la pérdida de un integrante de su hogar, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la responsabilidad al volante y del respeto por la vida animal.