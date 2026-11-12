Atropelló a una perra en Los Acantilados, escapó y dejó a una familia destrozada
El animal sufrió graves heridas y, pese a los esfuerzos por salvarlo, murió poco después. Sus dueños compartieron un desgarrador mensaje y reclamaron ayuda para visibilizar lo ocurrido.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un episodio de maltrato animal generó indignación y profundo dolor entre los vecinos del barrio Los Acantilados. Una camioneta atropelló a una perra que se encontraba en la calle, su conductor no detuvo la marcha para asistirla y escapó del lugar.
El hecho ocurrió cerca de las 18.40. Según relató la familia, el conductor vio al animal, aceleró, le pasó por encima y continuó su camino sin detenerse. La perra quedó tendida a un costado de la calle, llorando y con graves heridas.
A través de un mensaje en redes sociales, sus dueños expresaron el "inmenso dolor y la gran bronca" que les provocó lo sucedido.
En una líneas cargadas de angustia, contaron que "era la mascota de cuatro niños que viven en un barrio lleno de amor y respeto por la naturaleza y los animales", contaron.
Al principio, la familia había informado que la perra permanecía internada en muy mal estado, con pronóstico reservado y una aparente lesión grave en la columna. Sin embargo, poco después confirmaron la noticia que nadie quería recibir: el animal murió como consecuencia de las heridas.
"No frenaron, ni se inmutaron, nada de nada", lamentaron sus dueños, que además hicieron un pedido desesperado para visibilizar lo ocurrido: "Por favor, ayúdenme porque dejaron llorando a toda una familia".
Qué dice la ley sobre el maltrato animal
En Argentina, la Ley 14.346 protege a los animales frente a los actos de maltrato y crueldad. Entre las conductas contempladas se encuentran lastimarlos intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios y matarlos por perversidad.
Estas acciones constituyen delitos y pueden recibir penas de prisión de 15 días a un año.
Quienes sean testigos de situaciones de maltrato o crueldad animal pueden realizar una denuncia penal. El trámite es gratuito y las autoridades están obligadas a recibirla.
La denuncia puede presentarse en:
- La comisaría más cercana al lugar donde ocurrió el hecho.
- La fiscalía o Unidad Funcional de Instrucción (UFI).
- El juzgado de instrucción competente.
Mientras la familia atraviesa el dolor por la pérdida de un integrante de su hogar, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la responsabilidad al volante y del respeto por la vida animal.
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