Alerta sanitaria en Necochea: activan operativo antirrábico por un caso positivo en un murciélago

Son numerosos los casos de murciélagos con rabia detectados en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

La detección de un murciélago con resultado positivo de rabia en la villa balnearia de Necochea motivó la puesta en marcha de un operativo preventivo de vacunación antirrábica para perros y gatos de la zona. El animal había mantenido contacto con una mascota, según confirmó el área de bromatología e eigiene municipal.

El procedimiento se realizará este viernes 13 de noviembre, desde las 8, mediante un despliegue domiciliario y casa por casa, en un radio de aproximadamente 200 metros alrededor del lugar donde se detectó el caso positivo.

La campaña gratuita comprenderá seis manzanas delimitadas por avenida 2 y calle 6, entre las calles 85 y 91. El objetivo es reforzar la protección de los animales domésticos y prevenir la circulación del virus en el sector.

El sector sobre el que se realizará un operativo de vacunación antirrábica.

Desde el área municipal de salud pública aclararon que el hallazgo corresponde a la dinámica epidemiológica habitual de la enfermedad y que no representa un brote de rabia.

Asimismo, recordaron que la vacunación antirrábica de perros y gatos es obligatoria y debe realizarse una vez al año.

Dónde vacunar a las mascotas en Necochea

Además del operativo especial, el municipio mantiene las jornadas regulares de vacunación antirrábica gratuita de lunes a viernes, de 8 a 12, en las oficinas de Bromatología, ubicadas en avenida 43 entre las calles 62 y 64.

Para realizar consultas o despejar dudas, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente al 42-3579.

La intervención se enmarca en los protocolos sanitarios previstos para este tipo de situaciones, con el propósito de proteger la salud animal y pública.