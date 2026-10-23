Se vendió el teatro Auditórium de Necochea y una sola firma ya controla todo el complejo del casino

Autoridades durante el acto de traspaso del teatro Auditórium situado en la costanera de Necochea.

En lo que significó un nuevo avance en el proceso de enajenación de los bienes que integran el tradicional polo cultural y recreativo del casino de Necochea, la municipalidad del distrito concretó este viernes la venta del teatro Auditórium. Tal lo estipulado semanas atrás, la operación se cerró por el precio base de 383.819.190 pesos y quedó en manos de la firma A Toda Vela Mar S.A.

La subasta pública se llevó a cabo en el salón de actos Domingo Taraborelli del palacio municipal, con presencia del intendente Arturo Rojas y en el marco de una jornada que combinó el trámite formal con un emotivo recorrido por la memoria colectiva del icónico espacio.

Antes de la apertura de las ofertas, el acto protocolar incluyó una reseña histórica de los espectáculos teatrales y musicales que pasaron por la sala a lo largo de las décadas. A su vez, la proyección de un video institucional repasó los orígenes del edificio, sus años de esplendor y el progresivo deterioro que sufrió tras el incendio que afectó al complejo, generando momentos de nostalgia entre los asistentes.

El intendente Rojas junto al empresario Oscar Merlo en la firma del traspado del teatro.

La misma empresa se quedó con todo el complejo del casino y el teatro

Con la compra de la sala teatral, la empresa adjudicataria suma una nueva pieza al predio. Cabe recordar que en junio pasado, la misma firma se había quedado con el complejo del casino de Necochea tras desembolsar 4.878 millones de pesos, por lo que ahora pasa a concentrar la propiedad de todo el conjunto edilicio con miras a su futura recuperación y desarrollo.

Consumado el acto de traspaso, el representante de la empresa adjudicataria, Oscar Merlo, expresó que para la firma se trataba de un día importante y reafirmó la decisión de continuar apostando a Necochea. “Seguimos con este objetivo que tenemos de seguir apostando a la ciudad, porque creemos en el potencial”, sostuvo, al referirse al trabajo que proyectan para el futuro.

En relación con el teatro, donde un incendio en 2020 destruyó todas las instalaciones, planteó la intención de recuperar todo aquello que sea posible. “Ojalá le pueda dar parte del esplendor que tuvo en su momento todo el complejo y también el balneario”, expresó el empresario.

El municipio de Necochea concretó la venta del teatro Auditórium.

El destino del inmueble seguirá siendo cultural

La parcela subastada cuenta con una superficie aproximada de 2.910 metros cuadrados. De acuerdo con la normativa vigente, la operación no modifica su destino urbanístico.

Según la ordenanza Nº 2005/81, el inmueble conserva el uso “teatro”, sin cambios en los usos ni en los indicadores urbanísticos establecidos.