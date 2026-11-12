Balearon a un hombre en Santa Rosa de Lima: recibió cuatro disparos y está grave

Un hombre de 28 años fue baleado en una vivienda del barrio Santa Rosa de Lima de Mar del Plata. La víctima recibió cuatro disparos y permanece internado en estado delicado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El hecho ocurrió en Falucho al 9900. De acuerdo a la información que pudo averiguar 0223, la víctima se encontraba quemando cobre cuando otra persona llegó al lugar y le disparó.

El hombre fue asistido y trasladado al Higa, donde quedó internado. Según indicaron fuentes de la investigación, mientras estuvo lúcido el hombre no quiso aportar datos sobre la identidad de su agresor. Por su parte, los vecinos consultados tampoco pudieron brindar información sobre lo ocurrido ni señalaron haber visto al atacante.

Hasta el momento, el agresor se encuentra prófugo. En la causa interviene el fiscal Carlos Russo, quien busca establecer las circunstancias del ataque.