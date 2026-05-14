Impresionante operativo en el mar: evacuaron de urgencia a un tripulante que tenía apendicitis

Prefectura desplegó un operativo en Quequén y en Mar del Plata.

La Prefectura Naval Argentina desplegó este jueves un operativo para aeroevacuar de urgencia a un tripulante de un barco mercante que navegaba a unos 22 kilómetros de la costa de Quequén.

Impresionante operativo de Prefectura para ubicarse sobre el barco.

Todo comenzó cuando la Prefectura de Quequén recibió un llamado de una agencia marítima, que informó que un tripulante del carguero “Minoan Hill”, de bandera de Malta, presentaba fuertes dolores abdominales desde hacía cuatro días, por lo que solicitó su desembarco para recibir atención médica.

El tripulante del carguero “Minoan Hill” presentaba fuertes dolores abdominales desde hacía cuatro días.

A partir de una radioconsulta realizada por el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la Prefectura de Mar del Plata se determinó la aeroevacuación del hombre, un ciudadano etíope de 36 años, quien presentaba una posible apendicitis aguda.

Desde la Estación Aérea Mar del Plata de la Fuerza, ubicada dentro del Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla, despegó un helicóptero de la Autoridad Marítima nacional para llevar adelante la evacuación sanitaria.

Una vez en la zona, la aeronave se posicionó sobre el navío mercante y el personal especializado realizó una maniobra de extracción de extrema complejidad, con la utilización de una canasta sanitaria y en un contexto climático no favorable.

El hombre es ciudadano etíope y tiene 36 años. Fue trasladado a una clínica privada.

Después, la unidad aérea continuó su vuelo hacia la sede Mar del Plata de la Institución, ubicada en el área portuaria de la ciudad, donde una ambulancia aguardaba para trasladar al hombre a una clínica privada y brindarle mejor atención médica.