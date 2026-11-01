Operativo en el puerto por el incendio de un velero: salvaron a tres canadienses y a su perro

Un club náutico avisó a la fuerza de seguridad sobre un principio de incendio en un velero.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) desplegó este sábado por la noche un amplio operativo para rescatar a todos los tripulantes de un velero canadiense que comenzó a incendiarse en Mar del Plata.

Según informaron, la fuerza de seguridad recibió un aviso de un club náutico sobre un principio de incendio a bordo de un velero procedente de Piriápolis, Uruguay, que realizaba maniobras de amarre en una boya de cortesía y, ante esta situación, comenzó a dirigirse hacia la sección octava del espigón Nº 2 del puerto local.

Las llamas afectaron el sector habitacional del velero canadiense.

Inmediatamente, la autoridad marítima nacional desplegó al lugar de la emergencia al Guardacostas GC-72 “Buenos Aires” y un semirrígido, mientras que por tierra se dirigió al sitio señalado una autobomba con personal de la Estación de Salvamento Incendio y Protección Ambiental (Esmp). También asistieron efectivos de la sección Guardia y Patrullaje para asegurar el perímetro.

Los efectivos asistieron y trasladaron en el semirrígido de la Prefectura a los tres tripulantes: dos hombres de 76 y 72 años y una mujer de 84, todos de nacionalidad canadiense. También rescataron al perro que viajaba con ellos.

Después del siniestro, los extranjeros realizaron los trámites migratorios correspondientes.

Los rescatados fueron desembarcados en las terminales 2 y 3 del puerto, donde una ambulancia con personal sanitario aguardaba de manera preventiva. Los profesionales evaluaron a los asistidos y constataron que se encontraban en buen estado de salud.

En paralelo, personal de la Esmp trabajó casi hasta la medianoche en el velero, de casi 15 metros de eslora, logrando sofocar y evitar la propagación del foco ígneo, que afectó la zona habitacional de la embarcación.

Las víctimas se encontraban en buen estado de salud, de acuerdo al comunicado de PNA.

En el hecho intervino la Unidad Fiscal Federal Mar del Plata, a cargo de Carlos Martínez, que no dispuso temperamento alguno con los tripulantes ni con la embarcación.

Finalmente, personal de la Prefectura acompañó a los tripulantes durante la realización de los trámites migratorios correspondientes. Una vez concluidos, se retiraron del lugar por sus propios medios.