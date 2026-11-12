Golpe al mito para las vacaciones: por qué comer en Mar del Plata es más barato que en Brasil

Mar del Plata puede resultar más económica que algunos de los principales destinos turísticos de Brasil a la hora de organizar las comidas durante las vacaciones. La diferencia no aparece necesariamente en los restaurantes tradicionales, donde los valores pueden ser similares, sino especialmente en las alternativas al paso y en determinados consumos frente al mar. Una comparación de precios para la temporada 2027 permite identificar en qué rubros La Feliz puede representar un alivio para el bolsillo.

Mar del Plata, más barata en la playa y pareja en restauramtes

En los restaurantes a la carta, las cuentas se mantienen dentro de un rango bastante parecido. En Mar del Plata, un plato principal con bebida puede ubicarse entre los $22.000 y $35.000 por persona, mientras que en Brasil una propuesta equivalente, con valores de entre R$ 75 y R$ 110, representa aproximadamente entre $20.800 y $30.500 al cambio actual. La diferencia puede variar según el establecimiento, la ubicación y los adicionales, como el servicio de mesa, por lo que no hay un ganador claro en este segmento.

Mardel ofrece panchos a precios muy baratos.

La situación cambia al trasladar el consumo a la playa. En destinos brasileños muy elegidos por los argentinos, como Río de Janeiro, Búzios o Bombinhas, sentarse en una barraca puede encarecer el presupuesto, especialmente al pedir pescados y frutos de mar. Una porción de rabas o camarones de entre R$ 90 y R$ 130 equivale a unos $24.900-$36.000. A eso pueden sumarse el alquiler de sillas y sombrilla o las condiciones de consumo de cada establecimiento. En la ciudad también hay paradores con tarifas elevadas, pero existen alternativas para evitar que cada almuerzo frente al mar se convierta en un gasto importante.

La mayor diferencia a favor de la ciudad aparece en las comidas al paso. Resolver un almuerzo sencillo con empanadas, un pancho, un sándwich o una porción de pizza puede costar entre $5.000 y $9.000. En Brasil, un salgado, como una coxinha o una empada, o un açaí pequeño acompañado por una bebida puede rondar los R$ 22 a R$ 35, es decir, entre $6.100 y $9.700. Aunque los valores se acercan, las opciones locales ofrecen una ventaja en los consumos más económicos y en productos tradicionales de la gastronomía argentina.

Brasil tiene el pescado como opción principal.

Así, el mito de que Brasil siempre resulta más barato para pasar las vacaciones no se sostiene en todos los rubros. Mar del Plata puede competir en los restaurantes y ofrecer alternativas más accesibles para resolver comidas rápidas, mientras que algunos consumos en las playas brasileñas pueden elevar considerablemente el presupuesto. La comparación, de todos modos, debe tomarse como una referencia: los precios pueden modificarse a medida que se acerca el verano y el resultado final depende del destino elegido, el tipo de establecimiento y los hábitos de cada turista.