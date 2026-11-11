De cara a la próxima temporada de verano, desde el sector gastronómico de Mar del Plata comenzaron a impulsar la creación de corredores seguros que permitan garantizar mayor tranquilidad tanto a los clientes como a los trabajadores de los establecimientos en el horario nocturno.

La propuesta fue planteada por Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) de Mar del Plata, quien en diálogo con Extra Radio 102.1 contó que mantuvieron reuniones con distintos actores vinculados a los emprendimientos artísticos, recitales y eventos musicales que se desarrollan en la ciudad.

Verano 2027: proponen crear corredores seguros nocturnos en locales gastronómicos en Mar del Plata

Uno de los principales problemas detectados tiene que ver con lo que sucede una vez que finalizan los espectáculos. Según explicó Szkrohal, muchas veces los asistentes se encuentran con que no hay establecimientos gastronómicos abiertos en las inmediaciones, lo que genera dificultades para quienes buscan continuar su noche o regresar a sus hogares.

La articulación entre la policía, los empresarios y el Municipio

En ese contexto, Szkrohal adelantó que se analiza trabajar junto con la Policía, las autoridades municipales y los propios empresarios para establecer espacios gastronómicos que tengan horarios de apertura conocidos y que, al mismo tiempo, estén integrados a corredores con presencia de seguridad.

"Corredores seguros no solamente para el establecimiento que está abierto, sino para la misma gente que trabaja dentro de estos establecimientos", remarcó el empresario.

Proponen crear corredores seguros en locales gastronómicos en Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

La iniciativa también contempla la seguridad de los empleados durante sus traslados. “Si te volvés a las doce y media en colectivo a tu casa, te vas a bajar y que no te van a robar en la parada del colectivo”, advirtió.

El titular de la AEHG reconoció que si bien son cuestiones “difíciles de articular”, destacó que “existe voluntad” de los distintos sectores para avanzar en medidas concretas. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es que las reuniones no queden solamente en conversaciones, sino que permitan desarrollar planes efectivos.

"Nosotros tenemos que decir que Mar del Plata está segura, pero demostrándolo", concluyó.