Alerta para la temporada: cuándo llegará la primera ola de calor a Mar del Plata

Mar del Plata se prepara para una nueva temporada de verano y una de las preguntas que empiezan a aparecer es cuándo llegará la primera ola de calor. Aunque todavía no es posible anticipar una fecha exacta, los antecedentes meteorológicos permiten establecer un período en el que aumentan las posibilidades de que se produzca el primer episodio de temperaturas extremas: entre la segunda quincena de diciembre y enero de 2027.

De acuerdo con las estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) incorporadas al Plan Local de Acción Climática 2022-2030 de General Pueyrredon, enero es el mes con mayor frecuencia de olas de calor en Mar del Plata. La mayoría de estos episodios se extiende durante tres días, aunque también se registraron algunos de hasta cinco jornadas consecutivas.

Para que haya una ola de calor, la temperatura debe superar los 30 grados.

Diciembre, la primera ventana para la llegada de una ola de calor

Para que se considere una ola de calor no alcanza con que una tarde el termómetro marque temperaturas elevadas. El SMN establece que las máximas y las mínimas deben superar simultáneamente determinados umbrales durante al menos tres días seguidos. En la ciudad, esos valores de referencia son 30,5 °C de máxima y 17,7 °C de mínima, por lo que también deben registrarse noches excepcionalmente cálidas.

En ese escenario, la segunda mitad de diciembre aparece como la primera ventana posible para la llegada de un episodio de estas características. Sin embargo, enero tiene el mayor respaldo estadístico y se perfila como el período más probable. Febrero también representa una etapa a tener en cuenta, ya que concentra una frecuencia importante de olas de calor en la región bonaerense.

Las perspectivas para el verano 2026/27 también están atravesadas por el fenómeno de El Niño. En octubre, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estimó una probabilidad superior al 83% de que se mantenga con intensidad fuerte o muy fuerte hasta el período enero-marzo de 2027. De todos modos, este fenómeno no permite anticipar cuándo habrá temperaturas extremas en la costa atlántica ni garantiza una mayor cantidad de momentos cálidos en la ciudad.

Enero es el mes histórico con más cantidad de olas de calor.

Otro dato que sirve como antecedente es lo ocurrido en enero de 2022, cuando Mar del Plata atravesó un episodio excepcional y las temperaturas máximas superaron los 42 °C. Según los registros históricos recopilados por el municipio, fue uno de los eventos más destacados de las últimas décadas. La mayoría de las olas de calor, sin embargo, presenta duraciones más acotadas y no necesariamente alcanza esos valores extremos.