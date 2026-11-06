A cruzar los dedos: cuántos días nublados tendrá Mar del Plata este verano

Mar del Plata podría tener alrededor de 30 días nublados durante el verano 2026/27, unos cinco más que el promedio histórico. La temporada estará marcada por la influencia del fenómeno de El Niño, que podría favorecer una mayor humedad, nubosidad y cantidad de precipitaciones en la costa atlántica. De esta manera, los próximos meses podrían presentar más jornadas con cielo cubierto de lo habitual.

Cómo es el ránking de días nublados en Mar del Plata

Los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) permiten establecer una referencia para la ciudad. Entre diciembre y febrero, el promedio del período 1991-2020 fue de 24,7 días con cielo cubierto. Enero encabeza el registro con 8,6 jornadas, seguido por diciembre, con 8,4, y febrero, con 7,7.

Muchas jornadas nubladas también pueden ser días de playa.

A partir de esos valores y de las perspectivas climáticas para los próximos meses, la proyección para este verano se ubica en torno a las 30 jornadas nubladas. Esto representaría aproximadamente cinco días adicionales respecto de una temporada habitual. Se trata de una estimación orientativa y no de un pronóstico oficial, que todavía no permite anticipar una cantidad exacta de días cubiertos. Sin embargo, la perspectiva apunta hacia esa estadística.

Los profesionales aseguran que El Niño aportará mayor humedad y favorecerá la formación de nubes, tormentas y precipitaciones. El período con mayor acumulación de lluvias se concentraría entre diciembre de 2026 y enero de 2027. En septiembre, un pronóstico con datos factuales también había anticipado precipitaciones alrededor de un 30% superiores a la media histórica para la ciudad.

La humedad podría acrecentar los picos de calor.

De todos modos, tener más días nublados no significa que el verano vaya a transcurrir sin sol ni que se pierdan las jornadas de playa. La nubosidad puede alternarse con períodos despejados y las lluvias pueden concentrarse en algunas horas. Por ahora, la referencia de 30 días permite dimensionar el escenario posible para la temporada, aunque habrá que esperar las próximas actualizaciones meteorológicas para conocer con mayor precisión cómo evolucionará el tiempo en La Feliz.