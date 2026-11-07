A preparar la malla: cuándo el mar de Mar del Plata dejará de estar helado y alcanzará los 20 grados

El mar de Mar del Plata empieza a dejar atrás las temperaturas más bajas y podría alcanzar los 20 grados durante la segunda mitad de diciembre, de acuerdo con una proyección basada en los registros de los últimos veranos. La estimación anticipa que el agua continuará calentándose durante enero de 2027, cuando podría ubicarse alrededor de los 21 o 22 °C, y llegar a sus valores más elevados en febrero.

Cuándo comenzará a elevarse la temperatura del mar

El último informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) registró una temperatura promedio de 13,2 °C en octubre. El valor quedó aproximadamente un grado por debajo de la referencia climatológica, aunque hubo un dato alentador hacia el cierre del mes: después de permanecer mayormente por debajo de los valores habituales hasta el día 20, las mediciones superaron el tercer cuartil de la serie histórica.

Varios de los registros se toman de la Escollera Norte.

Los antecedentes del verano pasado permiten dimensionar cuánto puede cambiar el agua en pocos meses. En diciembre de 2025, la temperatura promedio fue de 20 °C y llegó a un máximo de 23,7 °C el último día del mes, un récord para diciembre en la serie de esa estación. En enero de 2026, el promedio alcanzó los 21,6 °C, mientras que en febrero trepó a 22,5 °C, con un máximo de 24,17 °C.

A partir de ese comportamiento estacional, la proyección para la temporada 2026/27 ubica la primera mitad de diciembre en un rango de entre 16 y 19 °C. Durante la segunda parte del mes, el agua podría moverse entre los 19 y los 21 °C, mientras que para enero se estima un promedio de 21 a 22 °C. En febrero, en tanto, podría alcanzar valores de entre 21 y 23 °C. Se trata de una estimación orientativa y no de un pronóstico oficial del INIDEP.

En febrero, lo positivo es la acumulación de la luz del sol.

El organismo realiza mediciones cada cinco minutos en el Muelle del Club de Pescadores y también cuenta con registros de la Escollera Norte. Aunque esos datos permiten seguir la evolución del mar, todavía no existe una predicción oceanográfica específica para toda la temporada 2026/27. Por eso, la fecha exacta en que el agua llegará a los 20 grados dependerá de cómo evolucione durante las próximas semanas. Lo que muestran los antecedentes es que el cambio suele consolidarse en diciembre y que las temperaturas más agradables para meterse al mar llegan en pleno verano.