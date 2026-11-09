El verano no será solo de sol: cuántos días con tormenta eléctrica espera Mar del Plata

Mar del Plata tiene un promedio de casi 18 días con tormenta durante el verano, según las estadísticas climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El dato surge de sumar los registros habituales de diciembre, enero y febrero y permite dimensionar cuántas jornadas de inestabilidad pueden aparecer durante la temporada, incluso en los meses de mayor movimiento turístico.

Diciembre, el mes con más tormentas de la temporada

El informe Estadísticas climatológicas 2011-2020, publicado por el organismo en abril de 2026, toma como referencia las mediciones de la estación Mar del Plata Aero. Allí, diciembre registra un promedio de 6,4 días con tormenta; enero, 6,5; y febrero, 5. En total, los tres meses acumulan 17,9 jornadas, mientras que el promedio anual de la ciudad alcanza los 41,3 días. De esta manera, cerca del 43% de los días con tormenta se concentra en el período estival.

Al menos un quinto de cada mes estará pasado por agua.

Sin embargo, la frecuencia puede variar considerablemente de un año a otro. Durante el período analizado, diciembre llegó a registrar un promedio mensual de 12 días con tormenta y, en otro año, apenas tres. En enero, los valores extremos fueron de nueve y cuatro jornadas, mientras que febrero tuvo registros de entre ocho y dos días. Estas diferencias muestran que el comportamiento habitual no permite anticipar cuántos episodios habrá en una temporada determinada.

Para el verano 2026/27 todavía no existe una estadística precisa que permita establecer una cantidad concreta de tormentas. De todas formas, las perspectivas climáticas del SMN para noviembre, diciembre y enero señalan precipitaciones normales o superiores a lo habitual en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, aunque la tendencia pierde intensidad hacia el este bonaerense. A su vez, especialistas consultados por Infobae advirtieron que el contexto de El Niño podría favorecer algo más de lluvia en la Costa Atlántica, pero eso no alcanza para asegurar que habrá más tormentas en la ciudad.

El fenómeno de lluvias será más bien intenso y corto.

El SMN contabiliza días con tormenta en sus estadísticas, una categoría que no equivale necesariamente a jornadas con actividad eléctrica detectada. Estos fenómenos pueden estar acompañados por lluvias intensas, ráfagas y, en algunos casos, granizo. Durante el verano, además, representan un riesgo para quienes permanecen en playas y espacios abiertos: si se escuchan truenos, la recomendación es salir del agua y buscar refugio en una construcción cerrada o un vehículo con techo rígido.