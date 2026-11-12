A prepararse: se viene un verano con mucho viento fuerte en Mar del Plata

Mar del Plata podría atravesar un verano con más de 30 jornadas de viento fuerte, de acuerdo con los antecedentes climatológicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las estadísticas de la estación Mar del Plata Aero, correspondientes al período 2011-2020, indican un promedio de 33,3 días con estas condiciones entre diciembre y febrero. Aunque no se trata de un pronóstico para la temporada 2026/27, el registro permite dimensionar la frecuencia con la que se presentan episodios de intensidad durante los meses de mayor actividad turística.

Más de un mes con viento en toda la temporada

El desglose mensual muestra que diciembre es el período más comprometido, con un promedio de 13,4 jornadas de viento fuerte. Enero le sigue con 12 días, mientras que febrero presenta una frecuencia menor, de 7,9. En conjunto, los valores equivalen a casi 11 jornadas por mes durante el verano. La diferencia entre los períodos también permite identificar el comienzo de la temporada como el tramo en el que históricamente se concentra una mayor cantidad de episodios.

El viento fuerte suele venir combinado con lluvias.

Las estadísticas del organismo también muestran que diciembre registra la mayor velocidad media, con 17,3 kilómetros por hora. En enero el promedio desciende a 16,4 km/h y en febrero llega a 14,9 km/h. Sin embargo, esos valores no impiden que se produzcan ráfagas mucho más intensas: en diciembre de 2017, por ejemplo, la estación del aeropuerto midió un máximo diario de 102 km/h. En enero de ese año se alcanzaron 76 km/h y en febrero, 85 km/h.

El contexto climático de este verano suma otro elemento de atención: la presencia de El Niño. En su informe publicado el 5 de noviembre, el SMN indicó que existe una probabilidad del 100% de que el fenómeno se mantenga durante el trimestre noviembre-diciembre-enero de 2026/27. Históricamente, esta condición favorece las precipitaciones superiores a las habituales en sectores de la región Pampeana, incluida su zona sur.

Las corrientes no necesariamente se profundizarán por El Niño.

Por el momento, no existe una proyección oficial que indique que El Niño provocará un aumento de las jornadas ventosas o de la velocidad media en la ciudad. Por eso, las 33,3 jornadas deben interpretarse como un promedio histórico, aunque sirve como una proyección para analizar la cantidad de cara a los próximos meses. Además, los registros corresponden a Mar del Plata Aero y no reflejan de manera exacta las condiciones de cada sector de la costa. El antecedente, de todos modos, muestra que las ráfagas intensas son habituales durante el verano marplatense.