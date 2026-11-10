Se vienen días larguísimos: cuántas horas de luz habrá durante el verano en Mar del Plata
Enero arrancará con casi 15 horas de iluminación natural.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata tendrá jornadas de casi 15 horas de luz durante el verano, aunque los días comenzarán a acortarse progresivamente después del solsticio de diciembre. Según el calendario astronómico para enero de 2027, el mes arrancará con 14 horas y 46 minutos de iluminación natural y terminará con 14 horas y 6 minutos. En total, se perderán alrededor de 40 minutos de luz diurna a lo largo de esas semanas.
Los días se irán acortando con el correr del verano
El 1 de enero, el sol aparecerá sobre el horizonte a las 5.30 y se ocultará cerca de las 20.15. De esa manera, tanto quienes vivan en la ciudad como los turistas podrán aprovechar una extensa franja del día para ir a la playa, pasear o realizar actividades al aire libre. Durante los primeros días del mes, además, el horario del atardecer se mantendrá prácticamente estable.
El cambio se hará más evidente a medida que avance enero. El amanecer se irá retrasando y, hacia el 15, se producirá aproximadamente a las 5.43, mientras que la puesta del sol seguirá cerca de las 20.14. Para el 31, en tanto, el sol saldrá alrededor de las 6 y se esconderá cerca de las 20.06. Así, al finalizar el mes, la jornada comenzará casi media hora más tarde que al principio.
El calendario muestra que el 1 de enero será el día con mayor duración de luz dentro del mes, con 14 horas y 46 minutos. A partir de entonces, la cantidad irá disminuyendo de manera gradual: el 15 habrá 14 horas y 33 minutos, y el último día se llegará a 14 horas y 6 minutos. Se trata de luz natural, no de horas de sol despejado: incluso con cielo nublado continúa habiendo iluminación diurna.
Este fenómeno responde a la inclinación del eje terrestre y al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. El solsticio del 21 de diciembre marcará el comienzo astronómico del verano en el hemisferio sur y el período de mayor duración de los días. Desde ese momento, las jornadas empezarán a acortarse, aunque enero todavía conservará más de 14 horas de luz. La diferencia con los días más cortos del invierno marplatense supera las cinco horas.
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