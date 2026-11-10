Se vienen días larguísimos: cuántas horas de luz habrá durante el verano en Mar del Plata

Mar del Plata tendrá jornadas de casi 15 horas de luz durante el verano, aunque los días comenzarán a acortarse progresivamente después del solsticio de diciembre. Según el calendario astronómico para enero de 2027, el mes arrancará con 14 horas y 46 minutos de iluminación natural y terminará con 14 horas y 6 minutos. En total, se perderán alrededor de 40 minutos de luz diurna a lo largo de esas semanas.

Los días se irán acortando con el correr del verano

El 1 de enero, el sol aparecerá sobre el horizonte a las 5.30 y se ocultará cerca de las 20.15. De esa manera, tanto quienes vivan en la ciudad como los turistas podrán aprovechar una extensa franja del día para ir a la playa, pasear o realizar actividades al aire libre. Durante los primeros días del mes, además, el horario del atardecer se mantendrá prácticamente estable.

A las 5 de la mañana ya habrá luz diurna.

El cambio se hará más evidente a medida que avance enero. El amanecer se irá retrasando y, hacia el 15, se producirá aproximadamente a las 5.43, mientras que la puesta del sol seguirá cerca de las 20.14. Para el 31, en tanto, el sol saldrá alrededor de las 6 y se esconderá cerca de las 20.06. Así, al finalizar el mes, la jornada comenzará casi media hora más tarde que al principio.

El calendario muestra que el 1 de enero será el día con mayor duración de luz dentro del mes, con 14 horas y 46 minutos. A partir de entonces, la cantidad irá disminuyendo de manera gradual: el 15 habrá 14 horas y 33 minutos, y el último día se llegará a 14 horas y 6 minutos. Se trata de luz natural, no de horas de sol despejado: incluso con cielo nublado continúa habiendo iluminación diurna.

Febrero y marzo tendrán cada vez menos luz.

Este fenómeno responde a la inclinación del eje terrestre y al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. El solsticio del 21 de diciembre marcará el comienzo astronómico del verano en el hemisferio sur y el período de mayor duración de los días. Desde ese momento, las jornadas empezarán a acortarse, aunque enero todavía conservará más de 14 horas de luz. La diferencia con los días más cortos del invierno marplatense supera las cinco horas.