Está a dos horas de Mar del Plata y tiene 23 habitantes: el refugio rural perfecto para una escapada

A poco menos de dos horas de Mar del Plata, en el partido bonaerense de Lobería, existe un pequeño pueblo que conserva el ritmo pausado del interior: se trata de Pieres. Con alrededor de 23 habitantes, este paraje rural ofrece un paisaje de calles tranquilas, construcciones ligadas a su pasado ferroviario y una identidad comunitaria que resiste a pesar del paso del tiempo.

Cómo es y dónde queda Pieres

Su historia está estrechamente vinculada con el ferrocarril. La estación fue inaugurada en agosto de 1892 por el Ferrocarril del Sud y dio origen al crecimiento de la localidad, que lleva el nombre del antiguo propietario de los campos de la zona. El edificio, de ladrillo visto y techos de tejas, recuerda una época en la que el tren era fundamental para conectar a las pequeñas poblaciones bonaerenses. Actualmente ya no recibe servicios de pasajeros.

La Tapera es el centro neurálgico del paraje.

Entre las instituciones que marcaron la vida social del lugar se encuentra el Club Social y Deportivo Pieres, uno de los espacios históricos de encuentro para sus vecinos. También se destaca una iniciativa ambiental impulsada por el municipio: el primer anillo verde del partido de Lobería, formado mediante la plantación de cipreses leylandi alrededor del área urbana, en el establecimiento agropecuario La Clavija. La cortina forestal busca separar el casco del sector productivo y reducir el impacto de las actividades rurales.

Aunque Pieres no cuenta con una infraestructura turística tradicional ni con una oferta amplia de servicios para visitantes, su atractivo está en recorrer un rincón de campo que conserva parte de su patrimonio y su tranquilidad. En ocasiones, la vida comunitaria suma encuentros y celebraciones en La Tapera, un espacio donde se realizan actividades y eventos vinculados con las costumbres rurales. Para quienes buscan una salida distinta, también puede ser una oportunidad para conocer otros puntos del partido y los paisajes de la región.

Llegar desde Mar del Plata demanda aproximadamente 130 kilómetros y una hora y 45 minutos en auto, según el recorrido elegido. El trayecto se realiza principalmente por la Ruta Provincial 88 y continúa por la 227, que atraviesa el partido de Lobería. Así, Pieres aparece como una alternativa para una escapada de día: un destino pequeño, lejos del movimiento de la costa y con una historia que todavía se reconoce en su estación y en sus espacios compartidos.