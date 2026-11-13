Acusaron a un carnicero de decirle groserías a una nena y terminaron a las trompadas

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la esquina de Gualdes y Talcahuano.

El reclamo por una presunta falta de respeto hacia una adolescente de 14 años terminó en una pelea a golpes de puño frente a una carnicería de Mar del Plata. El episodio ocurrió en un comercio ubicado en la esquina de Gualdes y Talcahuano, donde un hombre enfrentó al empleado del local luego de un conflicto que, según denunció su familia, había comenzado con una situación de acoso hacia la menor.

De acuerdo con el relato brindado a 0223, los padres de la adolescente fueron hasta el negocio para reclamarle al carnicero. Primero lo increparon dentro del comercio y, posteriormente, el empleado salió a la calle donde se produjo el enfrentamiento que quedó registrado en un video.

"Le dijo p... a mi nena por cómo estaba vestida. Imaginate, tiene 14 años ella. Se sintió muy incómoda y no es la primera vez que la acosa", reclamó indignada la madre en diálogo con este medio.

Pero la denuncia de la familia va más allá de este hecho. Una mujer que aseguró haber trabajado anteriormente en el lugar sostuvo que el empleado tenía antecedentes de malos tratos hacia las trabajadoras y que incluso las habría amenazado con cuchillas del propio negocio.

Según su testimonio, la situación había sido planteada en reiteradas oportunidades al dueño de la carnicería, aunque las respuestas no habrían pasado de advertencias. La mujer también afirmó que, después de su renuncia, otras empleadas continuaron atravesando situaciones similares.

La familia cuestionó además que, pese al episodio, el trabajador habría continuado desempeñándose con normalidad en el comercio. "Hoy sigue ahí, atendiendo. No queremos que le siga pasando esto a otras nenas o mujeres", pidió la madre de la chica.

La secuencia ocurrida este jueves sorprendió a todo el barrio: en las imágenes se ve el momento en que el conflicto pasa del interior del local a la calle y termina con una pelea a golpes de puño entre dos hombres que revolucionó la jornada en la zona.