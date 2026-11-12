Disturbios en Playa Varese: corridas, golpes y varios detenidos

El calor y la multitud que eligió las playas de Mar del Plata para disfrutar del feriado tuvieron un contrapunto violento este miércoles. En Playa Varese, un grupo de jóvenes protagonizó una pelea en plena vía pública que terminó con uno de ellos herido y varios involucrados detenidos por la Policía.

La secuencia quedó registrada en videos filmados por la gente que se encontraba en el lugar. En las imágenes se observa cómo varios jóvenes se enfrentan a golpes sobre la vereda, mientras los testigos siguen la situación con preocupación. En medio del tumulto, uno de los participantes recibe una agresión que le provoca una herida en la cabeza y comienza a sangrar.

Los gritos y las expresiones de indignación de quienes presenciaban la escena acompañaron los momentos de mayor tensión. Lo que hasta entonces era una jornada de playa, con una importante concurrencia de turistas y marplatenses, se transformó en un escenario de violencia.

En diálogo con 0223, una mujer que presenció el episodio contó que el joven que sufrió la lesión debió ser trasladado a un centro de salud. "Al que le abrieron la cabeza se fue al hospital y a los otros los detuvieron los policías", relató.

La testigo también describió el operativo que permitió controlar la situación y detener a los involucrados. Según explicó, los efectivos desplegaron un cerco para evitar que los jóvenes escaparan: "Lo encerraron con las motos y las patrullas de los dos lados".

Además, la mujer aportó detalles sobre lo que habría desencadenado el enfrentamiento. De acuerdo con su relato, los jóvenes detenidos estaban bajo los efectos del alcohol y "quisieron robarse algo de unos chicos de la playa, pero los vieron y los fueron a buscar todos hasta que cayó la Policía", aseguró la testigo.

Así, una jornada que había comenzado con sol, calor y una masiva presencia de personas en la costa terminó con una escena de golpes, corridas y un operativo policial en uno de los sectores más concurridos de Mar del Plata.