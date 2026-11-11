Secuestran autopartes y esclarecen cuatro robos de autos

Una investigación por hurto automotor a cargo de personal de la comisaría novena terminó con un procedimiento de registro domiciliario y secuestro en una vivienda ubicada en calle 24 y 513 del barrio Los Acantilados que permitió esclarecer cuatro hechos delictivos y recuperar una importante cantidad de autopartes con pedido de secuestro activo.

La investigación se inició a partir de la sustracción de un automóvil Volkswagen Suran el pasado 5 de noviembre en la zona de Guardavidas Guillermo Volpe y Quintana.

A raíz de las tareas investigativas y del relevamiento vecinal, se hizo un allanamiento de urgencia el 7 de noviembre donde identificaron un inmueble que funcionaría como lugar de desguace de vehículos, recuperaron el rodado y aprehendieron a un hombre de 24 años.

Con los nuevos elementos probatorios reunidos se obtuvo una orden judicial de allanamiento donde secuestraron numerosas autopartes, varias de ellas con pedidos de secuestro activos correspondientes a distintos hechos investigados por dependencias policiales.

En elugar hallaron las dos chapas patente del auto que originó la causa y dos crucetas, una puerta y un paragolpes con insignia de Peugeot, vinculados a una investigación por robo agravado en poblado y en banda.

También hallaron una chapa patente correspondiente a un Fiat Palio, vinculada a una causa por robo agravado de motovehículos y dos cristales y un motor desarmado correspondientes a un Chevrolet Corsa, relacionados con una investigación por hurto automotor.

Además incautaron dos estéreos, carburadores, ópticas, guardabarros, paneles internos, una luneta, un torpedo, espejos retrovisores, partes de motores, plásticos y otras autopartes de distintos vehículos.

La causa quedó a cargo del fiscal Joaquín Morán de la Oficina Contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA).