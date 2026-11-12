Video: una rueda salió despedida de un colectivo y terminó incrustada en una casa

Se trató de un colectivo de la línea 563 que circulaba por Las Dalias.

Una fuerte explosión sorprendió este jueves por la mañana a quienes circulaban por avenida Gandhi, en la zona norte de Mar del Plata. Segundos después, una de las ruedas de un colectivo de la línea 563 salió despedida a gran velocidad y terminó contra una vivienda.

El episodio ocurrió alrededor de las 9, durante el recorrido habitual de la unidad por el barrio Las Dalias. Según informaron testigos e integrantes de la Sociedad de Fomento Barrio Parque Las Dalias, el neumático impactó contra una casa, en una situación que pudo haber terminado con consecuencias mucho más graves.

Mientras tanto, el colectivo continuó desplazándose con una de sus ruedas desprendidas. De acuerdo con el relato de una automovilista que circulaba delante del vehículo, la unidad avanzó varios metros hasta que finalmente el conductor consiguió detenerla.

La secuencia generó preocupación entre los vecinos, no solo por los daños que provocó el desprendimiento, sino también por el riesgo que implicó para quienes transitaban por el lugar.

Uno de los pasajeros que viajaba en el colectivo habló con 0223 y manifestó su inquietud por lo sucedido: "Fue todo rápido, muy fuerte. Entendemos que la unidad habría sufrido una rotura en el extremo de dirección", detalló.