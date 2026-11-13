Vecinos redujeron a dos ladrones que quisieron robar una moto

La recorrida de rutina que hacía personal policial en el barrio Jorge Newbery terminó con la aprehensión de dos sujetos que intentaron robar una moto y que fueron reducidos por los vecinos.

Los oficiales advirtieron el enfrentamiento en la zona de Brasil y Rivadavia y solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911 antes de entrevistar a dos hermanos que denunciaron el intento de robo de su moto Honda Twister por parte de dos sujetos que fueron reducidos por los damnificados.

Uno de los traslados.

Con la colaboración de un móvil del Comando de Patrullas Norte los dos sujetos de 35 y 38 años fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría duodécima donde labraron las actuaciones de rigor.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa penal y su alojamiento a la Unidad Penal N° 44 de Batán.