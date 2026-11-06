Chocó con una moto en Santiago del Estero: descubrieron que fue robada en Mar del Plata

Una motocicleta BMW G310R que tenía un pedido de secuestro vigente por robo en Mar del Plata protagonizó un violento accidente de tránsito en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. El conductor, de 20 años, sufrió graves fracturas y debió ser trasladado al Hospital Regional de la capital provincial. También viajaba un adolescente de 16 años, que resultó lesionado.

El episodio ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada de este viernes, en la intersección de avenida Néstor Kirchner y Maipú. Según publicó Diario Panorama, Lautaro Ricardo Aguirre circulaba junto al adolescente a bordo de una BMW G310R azul cuando, por motivos que se investigan, perdió el control del rodado y chocó contra una estructura.

Los primeros datos indicaron que ambos se desplazaban a elevada velocidad por la Ruta Provincial 93, en sentido oeste-este. Antes de llegar a una rotonda, la motocicleta habría derrapado y terminó impactando violentamente.

Como consecuencia del choque, Aguirre sufrió fracturas de pelvis y del brazo derecho. Fue asistido inicialmente en el Centro Integral de Salud (CIS) de Termas de Río Hondo y, debido a la gravedad de las lesiones, derivado posteriormente al Hospital Regional. El adolescente, en tanto, presentó múltiples escoriaciones y quedó en observación.

La moto tenía pedido de secuestro desde Mar del Plata

Uno de los datos centrales que surgió durante las actuaciones policiales fue que la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente desde el 8 de agosto de 2026, solicitado desde Mar del Plata en el marco de una causa por robo. La denuncia había sido radicada en la comisaría primera, ubicada en Independencia al 1700.

Tras el accidente, los efectivos que llegaron al lugar no encontraron inicialmente a los ocupantes ni al vehículo, ya que ambos habían sido trasladados al centro de salud. A partir de los datos aportados por testigos y las averiguaciones realizadas, localizaron la BMW en un terreno baldío ubicado a unos 200 metros del lugar del impacto.

La moto estaba cubierta con una bolsa de nailon, no tenía la patente colocada y presentaba daños en la parte trasera y en el sistema de encendido. La verificación de sus datos en la planta correspondiente permitió confirmar el pedido de secuestro solicitado desde Mar del Plata.

En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Táctica Motorizada, personal de la Comisaría Comunitaria N.º 50 y agentes de Criminalística. La fiscal interviniente, doctora Pérez Vicens, dispuso las actuaciones de rigor, el secuestro de la motocicleta y la aprehensión del conductor.