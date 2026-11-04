Detenidos, armas y motos robadas: cuatro allanamientos en Colinas de Peralta Ramos y Juramento

La investigación por el robo de una motocicleta ocurrido el 20 de octubre dio paso a la realización de cuatro allanamientos simultáneos en los barrios Colina de Peralta Ramos y Juramento donde aprehendieron a tres personas, identificaros a dos adolescentes y secuestraron varios rodados y autopartes.

Hallaron motos, patentes y autopartes.

Con los datos recabados por personal del Grupo Técnico Operativo de la comisaría quinta y tras el aval de la Justicia de Garantías se ingresó a una vivienda en Gutemberg al 3500 donde aprehendieron a un hombre y se avanzó en el esclarecimiento del robo de la motocicleta.

Secuestraron varias armas de fuego.

En otro de los objetivos, situado en inmediaciones de Benito Lynch y Don Orione, fueron aprehendidos un hombre y una mujer y secuestraron una chapa patente con pedido de secuestro, una réplica de revólver y herramientas. En una vivienda de calle Nápoles al 4300 incautaron una carabina Winchester calibre .22, municiones, una motocicleta Mondial Max 110 que registraba pedido de secuestro por robo desde el 25 de octubre de 2026, y numerosas autopartes de distintos rodados, además de herramientas utilizadas para el desarme.

Algunos elementos secuestrados.

En el cuarto objetivo se secuestraron una motocicleta Zanella Due 110, con pedido de secuestro por robo agravado desde el 21 de octubre de 2026, y una Keller 110, con pedido de secuestro por hurto desde el 31 de octubre de 2026. También se incautaron una réplica de pistola y un arma de fabricación casera.

Desde la Oficina Contra el Delito de Propiedad Automotor ordenaron el alojamiento de los dos hombres en la Unidad Penal N°44 de Batán y el de la mujer en la N°50. Los dos adolescentes de 15 y 17 años hallados en los operativos fueron notificados de la formación de una causa por encubrimiento en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.