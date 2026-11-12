Andaba en una moto robada y lo descubrieron en un control

Un operativo de intensificación de patrullajes e interceptación selectiva a cargo del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) permitió recuperar una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo por robo y aprehendió a su conductor, de 23 años.

El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de calle Tetamanti al 3100, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas observaron una motocicleta tipo 110 cuyo conductor circulaba sin casco y sin dominio colocado.

Al interceptar el rodado verificaron los datos identificatorios de la motocicleta y constataron que se trataba de una Honda Wave 110 que presentaba un pedido de secuestro activo por robo desde el pasado 4 de octubre. "Sobre el conductor no pesaban impedimentos legales vigentes", informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la aprehensión del joven por el delito de encubrimiento, el secuestro de la motocicleta y el alojamiento del joven en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.