Le robaron la moto y la encontraron tras un allanamiento

El robo de la moto Honda CB 190 ocurrió en el barrio Villa Primera.

Una investigación por el robo de una motocicleta ocurrido el pasado 31 de octubre derivó en un allanamiento en el barrio Las Heras dónde recuperaron el rodado y secuestraron municiones y documentación con pedidos de secuestro.

El hecho investigado ocurrió en calle Italia al 300 donde un joven de 19 años dejó estacionada su motocicleta Honda CB 190 y, poco después, constató que había sido sustraída.

A partir de tareas investigativas, relevamiento de cámaras de seguridad privadas y análisis de plataformas digitales, personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría cuarta identificó al presunto involucrado y establecer un domicilio donde podría encontrarse el vehículo.

Con las pruebas reunidas, se solicitó una orden de registro domiciliario, que fue autorizada por la Justicia de Garantías y concretada en una vivienda de calle Génova al 8700.

Durante el procedimiento se secuestró la motocicleta denunciada como robada, una cédula correspondiente a otro motovehículo que también registraba pedido de secuestro y siete proyectiles calibre .32.

En el lugar fue identificado un hombre de 26 años al que le formaron una causa por encubrimiento mientras que el adolescente de 17 años investigado no se encontraba presente.