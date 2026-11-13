Denuncian a vecino “tira tiros”: secuestraron una carabina y municiones

Dos denuncias radicadas en la comisaría quinta por la presencia de un joven armado que efectuaba disparos en la vía pública derivaron en un allanamiento donde secuestraron una carabina semiautomática, municiones y dos plantes de marihuana.

Tras la denuncia que se hizo en la comisaría quinta, el Grupo Técnico Operativo de la dependencia logró reunir elementos probatorios para que la fiscal Florencia Salas pida un orden de allanamiento.

Luego del aval de la Justicia de Garantías, los oficiales ingresaron a una vivienda en la manzana 4 del barrio Lomas del Golf donde secuestraron una carabina semiautomática marca Bersa, modelo R430, 18 municiones calibre .22, 19 municiones calibre .38 y dos plantas de marihuana.

Se hizo un allanamiento.

El investigado, de 21 años, fue notificado de la formación de causa por abuso de arma y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y deberá declarar en Tribunales.