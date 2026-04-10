Andaban en auto con un chaleco antibalas robado, un arma y 170 municiones

La recorrida de prevención que en el marco de un Operativo preventivo por robos y entraderas derivó en la persecución de un auto con dos ocupantes que estaban armados y con un chaleco antibalas robado a la policía.

Los detenidos tienen 18 y 45 años.

El rodado Citroen C3 en el que escaparon fue interceptado en la zona de Lanzilotta al 800 y los ocupantes de 18 y 45 años aprehendidos.

En el auto secuestraron una pistola semiautomática marca Tanfoglio Force calibre 40 con cargador extendido,170 municiones, 3 vainas servidas, un chaleco antibalas con insignia de la policía de la Provincia de Buenos Aires, guantes, tapabocas y dinero en efectivo.

Trasladaban un arsenal en su auto.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría tercera, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la notificación de causa por tenencia ilegal de arma de guerra, encubrimiento y averiguación de ilícito.

Ambos sujetos, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fueron trasladados a Tribunales para prestar declaración.