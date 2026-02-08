SUPLEMENTOS
Balearon a una mujer en el abdomen y buscan al agresor

Sucedió el sábado en el barrio Santa Rosa del Mar. La herida de 36 años quedó internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Interviene personal de la comisaría decimotercera.

Una mujer de 36 años fue baleada el sábado a la tarde noche en la zona sur de la ciudad y la Justicia y la policía investigan las circunstancias del ataque mientras buscan a un sospechoso de la agresión.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el hecho se registró en el barrio Santa Rosa del Mar y que la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde recibió las primeras curaciones y permanece internada.

Quedó internada en el Higa.

“La atacaron en inmediaciones de las calles 449 y 46 y recibió un disparo en la zona abdominal por parte de un hombre que se dio a la fuga”, agregaron.

Personal de la comisaría decimotercera hizo las primeras actuaciones en el lugar en el marco de una causa a cargo del fiscal Leandro Arévalo. El funcionario solicitó una serie de medidas para intentar establecer la dirección de huída y la identidad del atacante.

