Balearon a una mujer en el abdomen y buscan al agresor

Una mujer de 36 años fue baleada el sábado a la tarde noche en la zona sur de la ciudad y la Justicia y la policía investigan las circunstancias del ataque mientras buscan a un sospechoso de la agresión.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el hecho se registró en el barrio Santa Rosa del Mar y que la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde recibió las primeras curaciones y permanece internada.

Quedó internada en el Higa.

“La atacaron en inmediaciones de las calles 449 y 46 y recibió un disparo en la zona abdominal por parte de un hombre que se dio a la fuga”, agregaron.

Personal de la comisaría decimotercera hizo las primeras actuaciones en el lugar en el marco de una causa a cargo del fiscal Leandro Arévalo. El funcionario solicitó una serie de medidas para intentar establecer la dirección de huída y la identidad del atacante.