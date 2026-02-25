Baleó a un hombre y escapó en auto: lo identificaron por los restos de una ventanilla

El avance de la investigación por el ataque a tiros que un hombre sufrió la semana pasada en el barrio San José permitió allanar este miércoles un inmueble en el centro y aprehender a un joven de 25 años por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

La noche del 20 de febrero pasado, tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas acudió a la calle Rodriguez Peña al 3500 donde hallaron a un hombre de 37 años con heridas de arma de fuego. La víctima manifestó haber sido baleada desde un vehículo blanco cuyos ocupantes se dieron a la fuga.

El auto fue secuestrado.

El sujeto fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde se constató una herida de arma de fuego en abdomen con orificio de entrada sin salida, lesión en brazo derecho y cortes en cuero cabelludo.

Personal de Policía Científica secuestró dos vainas calibre .22 en el lugar, realizó un hisopado de manchas hemáticas y levantó vidrios de ventanilla correspondientes al dominio AC874DN, iniciándose tareas investigativas mediante relevamiento de cámaras y entrevistas vecinales.

Como resultado de la investigación y tras el aval de la Justicia de Garantías, este miércoles se allanó una vivienda en la zona de Corrientes y Falucho donde secuestraron un auto Chevrolet Joy blanco y aprehendieron al imputado.

En las próximas horas deberá declarar en la Unidad Funcional de Instrucción N°4 que lleva adelante la investigación.