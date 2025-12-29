“Tenemos miedo”: llegó con una ametralladora, baleó una casa y sembró el pánico en el barrio

Vecinos de un barrio de Mar del Plata están aterrorizados por los hechos sucedidos en las últimas horas. A través de un video enviado a 0223 (que fue captado por cámaras de seguridad de la zona), se observa lo más crudo de la delincuencia en la ciudad.

Las imágenes muestran una escena propia de una película de acción, sólo que es real: un hombre llega, deja su camioneta y, mientras los habitantes del barrio dialogaban en la vereda, baja impunemente con una ametralladora. La carga, apunta contra una vivienda y siembra el miedo.

Después de disparar escapó en su Ford Ranger sin que nadie lo llegara a seguir, pero en Las Canteras creen saber de quién se trata. Se comunicaron con la policía para contar la información que tienen y se abrió una investigación para dar con su paradero. No sin estar asustados, por la violencia y el descaro de un joven que parece estar dispuesto a todo.

En el barrio, cuentan, creció el narcomenudeo y por el consumo o la venta de sustancias, aparejada llegó la brutalidad desmedida. Disturbios, peleas y tiros. No obstante, nunca se habían metido con "civiles". Que un muchacho baje de su vehículo y aprete el gatillo de su metralleta en medio de una tarde cualquiera donde reposaban los vecinos, causó terror.

Entre quienes residen de hace tiempo en el barrio hay una discusión. Algunos dicen que la violencia pertenece a los adolescentes de la zona, pero otros afirman que vienen de otros barrios a generar ilícitos. En la zona de Las Canteras que comprende la calle Calchaquí de una lado y del otro de la Avenida Peralta Ramos, están en alerta por las atrocidades que se repiten en un contexto violento que copó la zona.