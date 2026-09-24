Tiene 17 años y sacó un arma cargada cuando llegó la policía

Un adolescente de 17 años que tenía en su poder un arma de fuego cargada que extrajo cuando personal policial allanó su casa fue aprehendido este jueves por personal policial en el barrio Bosque Grande.

En cumplimiento de una orden de allanamiento en una causa por abuso de arma y tras el aval de la Justicia de Garantías, personal de la comisaría decimosexta allanó una vivienda en Polonia al 1900.

Durante el procedimiento, el menor intentó extraer un arma de fuego que llevaba entre sus prendas, siendo reducido por los efectivos. “Se secuestró un revólver calibre .22, apto para el disparo, y ocho municiones intactas”, informaron autoridades policiales.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría decimosexta.

Las actuaciones fueron remitidas al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y desde la fiscalía N°4 y el Juzgado de Garantías N°3 dispusieron el traslado del adolescente al Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán para su evaluación.