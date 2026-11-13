Rechazan cambiar domicilio para que condenada por homicidio tenga sus salidas transitorias

La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías confirmó la decisión de rechazar el cambio de domicilio donde una mujer condenada a 19 años de prisión lleva adelante las salidas transitorias para afianzar vínculos familiares al entender que el nuevo inmueble no tiene las condiciones necesarias para el objetivo de la medida.

En octubre del año pasado la misma Sala, aún teniendo en cuenta la falta de convivencia previa con su hijo y el vínculo todavía no fluido, resolvió incluir a Leila Alfonso en un régimen excepcional de salidas transitorias para afianzar vínculos familiares de una semana cada sesenta en el domicilio de su hijo bajo ciertas reglas de conducta.

La resolución se tomó este viernes

Alfonso cumple una pena única de diecinueve años y seis meses de prisión -comprensiva de la pena de seis años de prisión en orden al delito de robo agravado por su comisión mediante el uso de arma de fuego de modo impropio y en lugar poblado y en banda, y la de autora de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y aborto en concurso ideal cometido en septiembre de 2012 en perjuicio de Nadia Torres: el vencimiento de la misma va a operar el 2 de abril de 2032.

El 2 de junio de este año se autorizó un cambio de domicilio teniendo en cuenta el cese del alquiler respecto del domicilio anterior, pero a fines de ese mes el magistrado de ejecución suspendió el régimen en cuestión y el 1 de septiembre se denegó su libertad condicional y se la reincorporó en el régimen de salidas transitorias.

La defensa de Alfonso planteó que la vivienda donde se iban a llevar adelante las nuevas salidas quedó inhabitable tras un incendio y propuso un nuevo domicilio en el barrio Las Américas, propiedad de un ex cuñado, pero esa modificación fue rechazada este viernes.

Lo resolvió la Sala I.

Los camaristas entendieron que el lugar no es apto para usufructuar el beneficio otorgado porque el espacio físico es reducido y debería convivir en el lugar durante siete días seguidos y recibir a su grupo familiar en un único ambiente. “Este Tribunal fue claro al advertir que las salidas transitorias -en el caso de Alfonso- eran desde el inicio excepcionales y tenían por finalidad reconducir el vínculo familiar; circunstancia que, en el domicilio ofrecido, no luce factible”, argumentaron.

Los Jueces Leandro Favaro y Gastón de Marco confirmaron de esta manera la decisión del magistrado de ejecución penal que resolvió no hacer lugar al cambio de domicilio propuesto por la penada Leila Mabel Alfonso, sin perjuicio de lo que deba resolverse en caso de ofrecerse otro sitio de cumplimiento del régimen de salidas transitorias.