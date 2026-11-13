Quiso robar bobinas y lámparas de un predio de Alumbrado Público

Un hombre de 24 años fue aprehendido el viernes a la madrugada en el interior del predio de Alumbrado Público en inmediaciones de Juan B. Justo y Reforma Universitaria al que ingresó tras saltar un paredón y violentar un cerco perimetral.

Tiene 24 años.

El procedimiento fue realizado por personal policial que se encontraba cubriendo servicio de Policía Adicional en el establecimiento y que observó al sujeto en el predio con una bolsa arpillera blanca.

Al interceptarlo, verificaron que en su interior transportaba once bobinas de cobre utilizadas en luminarias y dos lámparas de alumbrado público. “Se realizó un palpado preventivo, durante el cual no se hallaron elementos peligrosos, y se constató que llevaba una linterna entre sus pertenencias”, informaron autoridades policiales.

La moto había sido robada.

Al inspeccionar el sector por el que habría ingresado el sospechoso encontraron, del otro lado del paredón y próximo al alambrado dañado, una motocicleta Motomel de color negro, sin dominio colocado: por sistema informático se estableció que registraba un pedido de secuestro activo por robo agravado de motovehículo desde el 24 de octubre pasado.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro avaló el procedimiento y dispuso la formación de actuaciones por robo en grado de tentativa y encubrimiento y el traslado del imputado a Tribunales para prestar declaración.