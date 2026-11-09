Lo golpearon para robarle el auto y le usaron las tarjetas para hacer compras

Un hombre de 28 años acusado de participar en un violento asalto a mano armada y utilizar posteriormente las tarjetas bancarias sustraídas para realizar compras en comercios de la zona fue aprehendido en el barrio General San Martin: durante el procedimiento se recuperaron cinco tarjetas pertenecientes a la víctima y se secuestraron prendas de vestir y un teléfono celular.

Todo comenzó el sábado a la tarde en inmediaciones de las calles General Pacheco y Sicilia cuando un hombre que estaba por abordar su Peugeot 308 blanco con su pareja y dos amigos fue interceptado por tres sujetos armados. Los delincuentes lo golpearon en la cabeza con un arma de fuego y le sustrajeron el vehículo, en cuyo interior también había quedado su celular Samsung Galaxy S26 Ultra.

Quedó registrado en uno de los locales.

A partir del sistema de geolocalización del teléfono, personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría quinta inició tareas de búsqueda y logró localizar el automóvil en calle 85, entre Cerrito y Gianelli, sin ocupantes y con signos de violencia en sus chapas patentes. En el lugar intervino Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

Mientras continuaban las tareas investigativas, la víctima comenzó a recibir notificaciones de su billetera virtual sobre intentos de utilización de sus tarjetas en distintos comercios. Los efectivos se dirigieron a los establecimientos señalados y, en uno de ellos, una comerciante aportó imágenes de las cámaras de seguridad, en las que se observaba a un hombre realizando una compra con una de las tarjetas sustraídas.

Momento del robo.

Con la información de su vestimenta y características físicas más el seguimiento de la ubicación del celular robado, los investigadores localizaron al sospechoso en inmediaciones de Luis Agote y Benito Lynch. Si bien se mostró hostil e intentó alejarse, fue reducido con la colaboración de otro móvil policial y en su poder se secuestraron cinco tarjetas bancarias de la víctima, un celular, una gorra y un cuello negro, prendas coincidentes con las observadas en los registros fílmicos.

La fiscal Mariana Baqueiro dispuso actuaciones por robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego mientras que desde la fiscalía de Delitos Económicos, ordenó iniciar actuaciones por el delito de estafa. El aprehendido quedo alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.