Le robaron en su casa en Mar del Plata, la aseguradora lo acusó de trucho y la Justicia dio un fallo histórico

Un hombre sufrió un robo en su departamento de Mar del Plata, pero cuando reclamó la cobertura de su seguro recibió una respuesta inesperada: la compañía lo acusó de haber inventado el hecho para cobrar una indemnización. El conflicto llegó a la Justicia, que consideró que la aseguradora no había probado la supuesta maniobra fraudulenta y ordenó pagarle $13.486.748,57, más intereses y costas.

Cuál fue la decisión de la Justicia tras la denuncia

El episodio ocurrió el 1° de mayo de 2021. En aquella oportunidad, el damnificado denunció que delincuentes habían ingresado a su vivienda y se habían llevado distintas pertenencias. Luego inició el trámite para obtener la cobertura prevista en la póliza, pero la empresa rechazó el reclamo y sostuvo que se trataba de un intento de estafa. Durante el juicio, sin embargo, no consiguió aportar elementos suficientes para demostrar que el robo había sido inventado.

No hubo pruebas que comprobaran la supuesta maniobra del denunciante.

El tribunal también observó falencias en la investigación policial. Entre otros puntos, mencionó el hallazgo de una mochila en una vivienda vecina, aunque no había pruebas claras sobre su contenido ni elementos que permitieran vincularla con una maniobra del denunciante. Además, cuestionó que la aseguradora no hubiera respondido dentro del plazo legal y consideró que las sospechas no alcanzaban para sostener una acusación de fraude.

La indemnización incluye distintos conceptos. El más elevado corresponde al daño punitivo, fijado en $7.881.730,70, equivalente a cinco canastas básicas totales para un hogar tipo 3 al momento de la sentencia. A esa suma se agregaron $4 millones por daño moral y $1.605.017,87 por los objetos sustraídos, un monto provisorio que deberá determinarse en la etapa de ejecución según los límites actualizados de la póliza.

El hecho tuvo lugar hace cinco años y fue elevado a juicio.

De esta manera, los rubros reconocidos alcanzan los $13.486.748,57, sin contar los intereses ni las costas del proceso. La Justicia también rechazó el pedido de reparación por daño psicológico, por lo que no hizo lugar a todos los conceptos reclamados. El fallo reconoció el perjuicio sufrido por el asegurado y cuestionó la conducta de la compañía, que no logró acreditar la acusación con la que había rechazado la cobertura.