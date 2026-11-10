Vecinos retuvieron a ladrón que entró a robar a una casa

Un hombre de 26 años acusado de entrar a robar a una casa fue aprehendido el lunes a la noche en el barrio Jardín de Stella Maris por personal del Comando de Patrullas Sur luego de que lo retuvieran los vecinos y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Los efectivos llegaron a una vivienda en calle Einstein al 3400 donde observaron a un grupo de aproximadamente diez personas que señalaban a un hombre de 26 años, a quien mantenían retenido.

En ese contexto, un hombre de 59 años manifestó ser propietario de una vivienda y relató que, momentos antes, el sospechoso habría ingresado a su domicilio por una puerta trasera que comunica con el patio y el lavadero. Según denunció, mientras se encontraba descansando, advirtió que el individuo intentaba sustraer su teléfono celular, un dispositivo de alta gama, y las llaves de su vehículo.

Al intentar recuperar dichos elementos, se produjo un forcejeo en el recibió dos golpes de puño en la zona del pecho. El sospechoso habría intentado posteriormente acceder al vehículo, situación que motivó los pedidos de auxilio del damnificado, ante los cuales intervinieron vecinos del sector.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo en grado de tentativa y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.